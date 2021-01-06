В США продолжают расследовать недавнюю масштабную хакерскую атаку на ряд федеральных ведомств.Не представив никаких доказательств, ФБР, нацразведка, Агентство национальной безопасности и Агентство по кибербезопасности выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что атака «с большой долей вероятности происходила из России».Американские власти считают, что, во-первых, масштаб атаки оказался куда более значительным, чем предполагалось ранее. Во-вторых, ее целью было получение разведданных.Характер, объем и степень секретности данных в заявлении также не приведены.Журналисты The New York Times предположили, что, сосредоточившись на киберзащите избирательной системы страны в связи с прошедшими в прошлом году в США президентскими выборами, специалисты по защите компьютерных сетей и серверов вообще перестали следить за кибербезопасностью правительственных ведомств. Издание уклонилось от обвинений в адрес России, поскольку, похоже, тоже не имеет никаких доказательств о причастности России к любым кибератакам на США.Ранее в Москве называли подобные обвинения в свой адрес безосновательными и неоднократно отвергали предположения о российском следе в незаконном проникновении в компьютерные сети США.