Израильское правительство утвердило предложение о введении двухнедельного карантина.Его еще должен утвердить парламент страны (Кнессет). Ожидается, что большинство депутатов проголосуют «за».На время общенационального локдауна закроются учебные заведения (кроме входящих в систему специального образования), предприятия и бизнесы (за исключением имеющих жизненно важное значение), синагоги.Граждане не смогут покидать свои жилища на расстояние более чем 1 км. Покидать квартиру можно будет только для приобретения товаров первой необходимости, продуктов, посещения врача и похода в аптеку. Ходить в гости и принимать гостей будет запрещено.Заказывать еду из кафе и ресторанов на дом будет можно, но действовавший ранее режим самостоятельного забора заказчиком еды из предприятия общепита будет отменен.Вылет из Израиля будет разрешен только тем, кто приобрел билеты до начала локдауна.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал: «Мы в эпицентре пандемии, которая распространяется с рекордной скоростью после британской мутации. Она достигла Израиля и унесла множество жизней».