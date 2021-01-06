Ольга Бузова наслаждается заслуженным отпуском на Мальдивах и меняет купальники один за другим. В Инстаграме поющая телеведущая снимается на пляже в бикини, хвастаясь местными красотами Однако внимание поклонников привлекли вовсе не красивый океан и шикарный закат, а нездоровая худоба звезды. На одном из снимков Ольга выглядит пугающе худой – до такой степени, что у нее торчат ребра. Фолловеры забеспокоились по этому поводу и наперебой советуют Бузовой кушать больше. А некоторые считают, что бойфренд певицы Давид Манукян экономит на еде и недокармливает возлюбленную.Сама Ольга уверена, что она в идеальной форме. Телеведущая решила ответить на комментарии о своей стройности и посетовала, что на Мальдивах у нее слишком много соблазнов – мол, она стремительно набирает вес.- Пишут, что мне надо поправиться. Мои хорошие, я сейчас нахожусь почти в идеальной форме для себя. Более того, я тут быстро поправляюсь, и очень переживаю из-за этого. Я нравлюсь себе, когда я стройная. И моя стройность — это работа над собой, и ограничения, - написала Бузова.Ольга сообщила, чтоб даже во время отдыха она продолжает заниматься спортом, чтобы не растерять форму. Кроме того, они с Давидом много плавают и гуляют по пляжу.Телеведущая и ее бойфренд остановились в отеле You & Me на острове в атолле Раа. Номер на двоих в нем стоит от 46 тысяч рублей в сутки, что по мальдивским меркам достаточно скромно. К примеру, отдыхающая сейчас на Мальдивских островах Полина Гагарина тратит на виллу на берегу моря около 300 тысяч рублей в день. А экс-супруг Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов – около 70 тысяч в сутки. Спортсмен прилетел на острова в Индийском океане вместе с женой Анастасией Костенко и двумя детьми.Но и это не предел: рекорд по тратам на Мальдивах установила ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева. В октябре она отправилась в отпуск вместе с мужем, рэпером Элджеем. Пара устроила себе роскошный отдых в пятизвездочном отеле Lux North Male Atoll – это комплекс вилл, расположенных прямо на воде в Индийском океане. Ивлеева и Элджей решили не скупиться и сняли самый дорогой особняк - шикарный пентхаус с собственным коралловым рифом, бассейном, площадкой для загара, баром и причалом для катера. Стоимость такой виллы – почти 760 тысяч рублей за один день отдыха.Экономность Ольги Бузовой легко понять: она всегда говорила, что не любит зря пускать деньги на ветер. К тому же сейчас певица делает дорогостоящий ремонт в своей новой квартире. Ольга приобрела апартаменты за 120 миллионов рублей в клубном доме недалеко от МГУ. Сейчас она каждую копейку вкладывает в стройматериалы для будущего семейного гнездышка. По словам Бузовой, ее квартира будет отделана мрамором и дорогой плиткой.