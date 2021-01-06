Молодежная сборная России по хоккею не смогла выиграть медалей на чемпионате мира 2021 в Канаде. В матче за 3-е место наши уступили со счетом 1:4 команде Финляндии, пропустив две последних шайбы в пустые ворота на последней минуте матча. \\"КП\\" подводит итоги этого турнира для сборной России. Положительного для нас не так много.КУДА ДЕЛИСЬ СИЛЫ У НАШЕЙ КОМАНДЫВполне возможно, что где-то допустили просчет тренеры сборной России, готовя команду к турниру. В последних матчах было хорошо заметно, особо в играх с Канадой и Финляндией, что подчас движение у сборной России на льду было таким, будто сил у наших не осталось. Да, с мотивацией и настроем было все хорошо. По флеш-интервью игроков во время полуфинала с Канадой было видно, что спортивная злость у наших игроков есть. Но воплотить на льду все, что планировали, наши не всегда могли. Просто если раньше молодежные сборные России разных лет под началом Валерия Брагина могли уступать и потом \\"вытаскивать\\" тяжелые матчи, то в этом году в разряд \\"подвигов\\" можно вынести разве что победу в овертайме над Швецией в матче группового этапа.ИГОРЬ ЛАРИОНОВ ОСТАЛСЯ БЕЗ МЕДАЛЕЙЗа всю российскую историю выступлений наших на чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд только два тренера-дебютанта не выигрывали медалей. В 1993 году россияне под началом Юрия Моисеева заняли шестое место в турнире, который проводился по круговой схеме. А Игорь Ларионов на МЧМ-2021 привел команду к четвертому месту. Вообще же, с 1996 года, когда впервые ввели матч за 3-е место, россияне восемь раз побеждали в этих играх. И поражение 1:4 от Финляндии - первое в истории для наших. Но ничего, Ларионов - тренер молодой, он уже доказывал победой на Кубке Карьяла что может добиваться результатов. И это один из первых шагов на его пути. Тем более, он создал в команде такую атмосферу, что хоккеисты после поражения от Финляндии говорят, что им жаль, что своей игрой и результатом они \\"подставили\\" наставника.ХУДШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ИСТОРИИЛучший бомбардир сборной России на этом чемпионате мира - Родион Амиров. У него 6 (2+4) очков по системе \\"гол+пас\\". И это антирекорд, потому что два раза у нас было столько же баллов у лучших игроков по итогам МЧМ. Но в 2001 таких хоккеистов было 3, в 2015 - два. Сейчас - один. В 2021 году три шайбы у нас забросил Василий Пономарев, лучший снайпер. Но в 1993 году по три гола было у трех хоккеистов, а в 2020 - у пяти.У СБОРНОЙ РОССИИ ЕСТЬ СТАБИЛЬНОСТЬХороший момент в выступлении российской команды на турнире - планку опустить не получилось. Российская дружина дошла до полуфинала, не повторив крах 2018 года, когда проиграли в четвертьфинале сборной США. В целом же, если посчитать число медалей на МЧМ по хоккею с 2010 года, то получится, что россияне чаще всего оказывались в тройке. Однако минус - только один раз наши стали чемпионами мира. Это было в далеком 2011 году. С тех пор 4 раза проигрывали в финале, оставаясь с \\"серебром\\" и 4 раза выиграли \\"бронзу\\". Два раза уезжаем без наград - в 2018 и 2021 годах. 9 медалей за 11 лет - хороший результат, потому что у других сборных семь наград разного достоинства. Но и чемпионств - будет побольше.ПОСЛЕДНИЙ ТУРНИР С ФЛАГОМ И ГИМНОМСтоит отметить, что молодежный ЧМ по хоккею стал последним, по сути, для российских спортсменов с их нормальным флагом и гимном. Вступают в силу суровые наказания Спортивного арбитражного суда и появление наших спортсменов на следующих крупных турнирах надо будет отдельно \\"согласовывать\\". Да, название \\"Россия\\" будет у наших. Но каждый раз придется вести разговоры - как на мировых первенствах нашим называться, чтоб не нарушать никаких правил. Но, зато возвращение всех знаков у хоккеистов на турнире молодежек свершится на МЧМ-2023, который состоится в конце 2022 года у нас в Новосибирске.