Команда новоизбранного президента США Джо Байдена вскоре получит доступ к официальным президентским аккаунтам в Twitter, но собирать подписчиков им придется самостоятельно.Базы подписчиков будут заархивированы. Об этом сообщил официальный представитель Twitter:– Например, люди, которые подписаны на @WhiteHouse, будут уведомлены о том, что учетная запись была заархивирована как @WhiteHouse45, и им будет предоставлена возможность подписаться на новую учетную запись @WhiteHouse.На сегодняшний день у аккаунта президента США (@POTUS) более 33 миллионов подписчиков, за страницей Белого дома (@WhiteHouse) следят более 26 миллионов фолловеров, а аккаунт вице-президента (@VP) насчитывает 10,4 миллиона читателей.Передача будет осуществлена в день инаугурации Байдена, все предыдущие твиты будут заархивированы.Подобная процедура была проведена при вступлении в должность Дональда Трампа, однако тогда ему достались и все подписчики Обамы. Теперь же каждому из читателей соцсети предстоит решить – сохранять ли свою подписку после смены власти в стране.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛимузин «Чудовище», личный повар и кинотеатр: за что боролись Трамп и БайденДесять президентских привилегий, которые есть у американских лидеров (подробности)