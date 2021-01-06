После того, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение сложить с себя обязанности старших членов британской королевской семьи и добиться финансовой независимости, они находятся в постоянных поисках «своего дела».Такой попыткой стал и запущенный четой подкаст в рамках одной из Интернет-площадок.Каково же было их разочарование, когда проект оказался лишь на 17-м месте.И это при том, что супруги тщательно подошли к выбору темы – проект посвящен знаменитостям, наиболее ярко проявившим себя в ушедшем году. Кроме того, к записи выпуска они привлекли и своего маленького сына, чей голос поклонники смогли услышать впервые.Все оказалось тщетно: слушателей проект не заинтересовал. Мало того, Гарри и Меган нарвались на критику: их в очередной раз обвинили в лицемерии, поскольку привлечение малыша к записи шоу никак не согласуется со стремлением к приватности, которое чета декларирует при каждом удобном случае.О своем решении Гарри и Меган заявили в начале прошлого года:– После нескольких месяцев раздумий, мы решили сделать шаг к новой жизни. Мы намерены отступить от статуса старших членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву. Именно с вашей поддержкой, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем готовность к таким переменам.Однако после переезда в США самостоятельная жизнь супругов пока складывается не очень удачно.