Американские конгрессмены должны одобрить итоги президентской гонки и подтвердить победу Байдена.Действующий президент страны Дональд Трамп не желает признавать поражение и откровенно намекает, что заседание Конгресса вряд ли пройдет в «теплой дружественной обстановке». Он поощряет действия своих сторонников, которые наметили проведение митингов именно 6 января.«Я буду там. Исторический день», – написал Трамп в Twitter.Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер решила не рисковать и мобилизовала Национальную гвардию. Кроме того, она обратилась к горожанам с призывом избегать столкновений и держаться подальше от центра столицы. По сообщению Национальной гвардии, порядок в городе будут поддерживать более 300 военнослужащих.Ожидается, что в протестных акциях примут участие порядка 15 тысяч сторонников Трампа, среди которых есть и представители националистических групп, которых ранее замечали во время протестов с оружием в руках. По заявлению начальника полиции Вашингтона, у него есть сведения, что на митингах будут вооруженные люди.Акции протеста пройдут из-за несогласия Трампа с результатами выборов и обвинений в адрес демократов в массовых фальсификациях. Впрочем, ни одного из случаев нарушений во время голосования команде главы Белого дома доказать пока так и не удалось.ПРОЦЕСС УТВЕРЖДЕНИЯЗа Конгрессом закреплено формальное конституционное право подтверждения результатов президентских выборов.Конгресс в январе каждого после президентских выборов года собирается на совместное заседание двух палат, в ходе которого его члены могут возражать против итогов голосования выборщиков.Если хотя бы один член Палаты представителей и один член Сената подадут письменное возражение, палаты разделяются для обсуждения и голосования с учетом возражения. Если простое большинство проголосует «за», то заявление будет учтено и повлияет на итоги голосования выборщиков.При условии, что одно или несколько возражений будут учтены, и в результате этого ни один из кандидатов не получает необходимого большинства в 270 голосов выборщиков, Палата представителей голосует за избрание нового президента. При этом выбор осуществляется по формуле «один голос от штата» между тремя кандидатами, получившими наибольшее количество голосов выборщиков. Сенат по такому же принципу выбирает вице-президента.Если с возражениями или без таковых большинство голосов Коллегии выборщиков остается за одним из кандидатов в президенты, то Палата представителей простым голосованием утверждает результаты выборов. Что и происходило всегда.ПРЕЦЕДЕНТЫ ВЫДВИЖЕНИЯ ВОЗРАЖЕНИЙИстория США знает 2 таких случая – в 1969 и 2005 году. Оба раза были заявлены по одному возражению, но они были отклонены и никак не повлияли на итоги президентских выборов, которые тогда утверждались.СЕГОДНЯШНИЙ РАСКЛАДВ Палате представителей, голосующей и утверждающей кандидатуру будущего президента, большинство - за демократами. Байдену вряд ли стоит ждать от соратников сюрпризов. Плюс разрыв голосов выборщиков между Байденом и Трампом велик настолько, что количество пар сенаторов и членов Палаты представителей, которые подадут искомое Трампом количество совместных возражений, не наберется.