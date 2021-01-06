Президентской традиции отмечать Рождество в храмах за пределами Москвы уже два десятилетия. И за эти годы Владимир Путин побывал на рождественской службе и в Якутии, и в Сочи, и в Сибири, и на Урале. В последние несколько лет президент отмечал праздник в Санкт-Петербурге - в соборах, где крестили его самого и его отца.Всего Путин побывал на Рождество в 18 российских храмах. В этом году президентская традиция будет продолжена, а президентский список пополнится еще одной церковью.Часто президент совмещает во время таких рождественских поездок личную историю с национальной. Кроме питерских храмов, непосредственно связанных с его отцом, он несколько раз приезжал на малую родину своих предков - в Тверскую область. В Тургиново под Тверью, откуда родом вся его семья, Путин был дважды, а в старейшей в регионе церковь Рождества Богородицы в Городне впервые он побывал еще 16 лет назад.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ18 храмов, где встречал Рождество Владимир ПутинКуда глава государства приезжал отмечать праздник (подробности)