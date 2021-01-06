Православные христиане всего мира отмечают Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января. Кроме Русской православной церкви, в тот же день праздник отмечают 3 из 15 православных церквей: Грузинская, Иерусалимская и Сербская, а также некоторые афонские монастыри, живущие по юлианскому календарю. Католическое Рождество празднуют 25 декабря.Православные начинают праздновать, помолившись вечером в храме и начав ужин с появлением на небе первой яркой звезды. Перед Рождеством верующие соблюдают строгий пост, начиная с 28 ноября.А к праздничному Рождественскому столу подают 12 постных блюд и кутью. После священного праздника до Крещенского сочельника 18 января длятся Святки.Ранее kp.ru писал об истории праздника в России. Также на сайте публиковали лучшие поздравления с Рождеством и рассказывали о народных приметах в Рождественский сочельник.