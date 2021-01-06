COVID-19 перевернул рынок труда. За время пандемии количество предприятий, сокративших персонал, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. При этом спрос на ряд специальностей вырос вдвое. При общем упадке доходов россиян, все чаще появляются вакансии с зарплатой от 150 тысяч рублей до миллиона, а ведущие российские компании теперь предлагают удаленную работу людям из регионов.ДЕНЬГИ В СЕТИКарантин заставил бизнес выйти в Интернет: онлайн-продажа услуг, образование, развлечения, продуктовый и продовольственный ритейл прибавили в продажах за май-декабрь от 30% до 80%. Чтобы достичь столь высоких цифр выручки, сократить ненужные расходы, быть конкурентоспособным, любой компании нужна сильная ИТ-команда: от программиста до специалиста по информационной безопасности. Уже много лет наша страна испытывает кадровый голод в сфере ИТ, в период пандемии запросы на специалистов в сфере информационных технологий выросли как минимум на 20%. Сейчас это самый неукомплектованный сегмент рынка труда с огромными перспективами. На 10 проектов работодателей всего несколько кандидатов, которые ставят свои условия и выбирают к кому идти работать.Зарплаты айтишников стабильно растут на 10% в год, вне зависимости от состояния экономики страны. В 2020 году мы отметили рост на 20-30%. Средние зарплаты в ИТ сейчас составляют 180-250 тысяч рублей, если речь идет о лучших работодателях. Шансы попасть в крупную компанию есть у кандидатов вне зависимости от места проживания, потому что ряд крупнейших компаний России начали набирать специалистов на удаленку, хотя раньше предпочитали видеть сотрудников исключительно в офисе. Сегодня можно работать на ведущие мировые компании из самого отдаленного города России и получать зарплату в валюте работодателя, что еще больше увеличивает личный доход.ВСЕ НА УДАЛЕНКУС 1 января в России вступает в силу закон об удаленной работе - это законодательная необходимость обусловлена рыночными реалиями. За май-август треть российских компаний увели сотрудников в режим «офиса на дому», в итоге количество запросов на удаленных работников выросло в разы.Из дома теперь, кроме айтишников, могут работать менеджеры по развитию бизнеса, маркетологи, юристы, административный персонал, бухгалтерия, рекрутеры - количество этих вакансий с удаленным графиком работы выросло во множество раз.Не перейдут на удаленку компании, где необходимо присутствие сотрудников - фарминдустрия, медицинская отрасль, транспортные и логистические компании, предприятия тяжелой промышленности, госсектор, бытовые услуги. Трудно полностью работать из дома сотрудникам предприятий общественного питания, сферы развлечений, спорта и отдыха.ЭЛЕКТРОННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВОЕще один тренд 2020 года - электронные трудовые книжки и электронные подписи. Сегодня для оформления на работу кандидатам не обязательно приходить в офис, все собеседования проходят удаленно и записи в трудовую книжку вносятся с компьютера. Количество удаленных собеседований только в нашем агентстве превысило 70% от общего числа.ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОНЗа время пандемии на рынке появилось несколько вакансий из сферы ИТ с зарплатой в миллион рублей и более. На позицию могли претендовать не только столичные соискатели. Итогом пандемии стал высокий интерес работодателей к региональному рынку специалистов. Компании наладили механизм коммуникации с сотрудниками, выстроили схему работы, критерии эффективности и посмотрели за пределы столиц. Сейчас в свои команды набирают персонал крупнейшие компании страны, например, Альфа-банк, ВТБ банк, Почта Банк, МТС, Билайн, Мегафон, Лента, М-Видео и другие.По данным HH.ru, на первом месте по числу вакансий с удаленным графиком работы сфера информационных технологий - 10916 вакансий, на втором - услуги для бизнеса - 1064 позиции и 993 вакансии предлагается в онлайн образовании.ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ: КТО ТЕПЕРЬ ТРЕБУЕТСЯ И У КОГО РАСТУТ ЗАРПЛАТЫ- В первую волну коронавируса рекрутеры отмечали небывалый рост спроса на услуги курьеров и логистов: плюс 250% минимум по сравнению с прошлым годом.- Также в мае-августе возрос спрос на медиков - потребность в них составила плюс 130%, в декабре - плюс 67%.- По-прежнему необходимы айтишники, а также специалисты, способные вывести предприятия из кризисных показателей - рост спроса на них увеличился до 15-30% по сравнению с допандемийным уровнем.- Также на 15% минимум вырос спрос на инженеров - проектировщиков для Индустрии 4.0 («умные заводы»). Крупные, ведущие предприятия страны переходят на автоматизированное производство и им требуются специалисты, способные работать с цифровыми системами.Рост зарплат ввиду дефицита кадров показала ИТ отрасль — плюс 30%, доходы медиков отчасти благодаря поддержке государства выросли минимум на 20%, часть крупных банков страны также подняла зарплаты своим сотрудникам и их доход увеличился на 12% минимум. Благодаря возможности работать удаленно, региональные специалисты теперь получают столичные зарплаты и могут работать даже на международные компании, благодаря чему доход региональных специалистов вырос на 50-200% минимум.И САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРОГНОЗЫ - 20211) Текущая ситуация на рынке труда не предвещает больше кардинальных изменений. При стабильном курсе на восстановление экономики рост зарплат должен сохраниться на декабрьском уровне в первой половине 2021 года.2) Из глобальных изменений, которые могут коснуться сотрудников крупный компаний, - массовый переход на постоянную удаленку. В мае-августе 2020 года ряд ведущих компаний страны заявляли о таких планах, но потом отказались. На постоянный удаленный режим сотрудников перевели международные компании Facebook, Dropbox, Microsoft. Если российские компании смогут надежно защитить свои данные и снизить риск угрозы утечки корпоративной информации при работе персонала из дома, а также российские менеджеры смогут признать удаленный труд, то есть все шансы наблюдать миграцию офисных сотрудников по домам и в России.3) Учитывая то, что COVID-19 окажет свое влияние на рынок труда еще, как минимум, два года, можно прогнозировать по-прежнему высокую потребность рынка в медиках, специалистах фарминдустрии, электронной коммерции и информационных технологиях.ТОЛЬКО ЦИФРЫТоп специалистов, спрос на которых резко вырос в уходящем году (в % к тому же периоду предыдущего года)Курьерымай 2020 +200%декабрь 2020 +20-30%Медицинские работникимай 2020 +163%декабрь 2020 +65%Специалисты фарминдустриимай 2020 +25-30%декабрь 2020 +20%ИТмай 2020 +20-30%декабрь 2020 +30%Банковский сектормай 2020 +5-10%декабрь 2020 +5-15%Кадры для Индустрии 4.0 («умные заводы»)май 2020 без измененийдекабрь 2020 +5-10%ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗарплаты вырастут, а безработных станет больше: Прогноз бизнеса на 2021 годЧто будет с доходами работников в следующем году (подробности).