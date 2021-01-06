Ушедший 2020 год был ужасным временем. И это свинство со стороны Ванги, Нострадамуса и победителей шоу “Битва экстрасенсов”, что они даже намеком не предупредили нас о коронавирусе. Что же ждет нас в 2021 году?НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬКоронавирус задержится, как минимум, на годГлавный вопрос, что будет с вирусом? Специалисты по моделированию эпидемий предлагают на выбор несколько сценариев ближайшего будущего.Самый оптимистичный сценарий возможен, если люди, переболевшие коронавирусом получат долгосрочный иммунитет, как после ветрянки или кори. В этом случае в результате всемирной вспышки вирусом переболеет большинство человечества, и пандемия COVID-19 угаснет к концу 2021 года, как лесной пожар, который выжег все в пределах досягаемости. Такую вероятность не исключает команда Гарвардского университета под руководством эпидемиолога Марка Липсича.Теоретически такое возможно. По расчетам исследовательской группы Массачусетского технологического института реальный уровень распространения коронавируса на самом деле в 10-12 раз выше официальных цифр (они анализировали статистику 91 страны мира с населением 4,87 миллиарда человек). Это связано с трудностями учета бессимптомников. Такими темпами к концу 2021 года естественным иммунитетом от Sars-Cov-2 будут обладать примерно миллиард человек. Теперь посчитаем сколько людей могут быть защищены вакциной - один только фармацевтический гигант Pfizer намерен произвести в 2021 году 1,3 миллиарда доз своего препарата. Moderna грозиться выдать от 0,5 до 1 миллиарда доз. “Оксфордская вакцина” от AstraZeneca выйдет тиражом 1-1,2 миллиарда. А ведь есть еще и “Спутник V”, который занимает 7-е место в рейтинге предзаказов с объемом 537,4 миллионов доз. Отдельной строкой идет Китай с населением 1,4 миллиарда человек, где эпидемию остановили - в день заболевает 10-20 человек, почти все случаи завозные. Китайские товарищи разрабатывают собственные вакцины и готовятся к поголовной иммунизации населения. Понятно, что вакцина не дает 100-процентной гарантии (\\"оксфордская\\", например, показала эффективность 70 процентов), но к концу года при идеальном раскладе на планете реально наберется около 5 миллиардов человек (из 7,6 млрд жителей), обладающих естественной или вакцинной защитой. По мнению ученых, этого достаточно для формирования коллективного иммунитета.Но если “срок годности” иммунитета к вирусу менее года, например, как у других циркулирующих коронавирусов человека (они вызывают банальный насморк), то нас ждут регулярные сезонные вспышки по типу гриппа. И человечеству придется мириться с коронавирусом, как с малярией, которая ежегодно убивает 400 тысяч человек.СРЕДА ОБИТАНИЯ30 процентов сотрудников никогда не вернутся в офисыПо мнению основателя Microsoft Билла Гейтса, пандемия повлияет на уклад жизни людей таким же тектоническим образом, как и Вторая мировая война. Тогда нехватка рабочих рук привела женщин на рабочие места, многие представительницам прекрасного пола вкусили прелести самостоятельного заработка и остались навсегда в офисах и на производстве. А потом им понадобилось высшее образование, они перестали рожать и захотели феминизма....Сегодня под угрозой традиционный образ жизни, когда человеку надо было ежедневно ездить на работу, чтобы заработать на жизнь. Такие компании-гиганты, как Facebook, Twitter уже заявили, что не планируют возвращать сотрудников в офисы. Google продлил удаленку до середины 2021 года. В родном для Билла Гейтса Microsoft склоняются к идее гибридного рабочего места, когда в офис надо будет являться только несколько дней в неделю. В целом же, согласно расчетам миллиардера, 30 процентов сотрудников уже никогда не вернутся на свои рабочие места в офисах.А это означает глобальные изменения в устройстве мегаполисов. Когда из городского центра уедут офисы, вслед за людьми в спальные районы потянутся рестораны, кафе, развлекательные заведения. Если раньше люди любой ценой стремились купить или снять жилье ближе к работе, то теперь куда привлекательнее выглядит дешевая недвижимость в пригороде. Главным критерием станет не близость к офису, а количество квадратных метров и комнат. Ведь одно дело, когда ты домой приезжаешь только ночевать и совсем другое - когда твой дом совмещает функции офиса на удаленке, места общения и учебы детей на дистанте.А что же будет с многочисленными офисами? Скорее всего часть из них перестроят под жилье эконом-класса и будут сдавать в аренду, считает генеральный директор фонда “Институт экономики города” Александр Пузанов.НЕ КОВИДОМ ЕДИНЫМНа орбите появится площадка для полетов на МарсЗа образ позитивного будущего на всей планете, похоже отвечает только один человек - Илон Маск. На его планах пандемия, кажется, никак не отразится. В октябре технологический миллиардер заявил о том, что готовится отправить ракету на Марс во время стартового окна, которое откроется в 2024 году.До межпланетных полетов еще далеко, однако Маск пообещал, что уже в следующем году сверхтяжелая ракета Starship впервые будет выведена на орбиту. Пока Маск проводит довольно успешные испытания прототипов. По замыслу Starship будет выпускаться в нескольких модификациях:- космический корабль, который способен перевозить около 100 тонн грузов и 100 человек.- космический танкер для доставки топлива на орбиту.Чтобы полететь на Марс, Starship должен будет сначала дозаправиться на орбите. Причем чтобы залить в баки достаточное количество горючего для марсианского полета, надо сначала доставить на орбитальную “заправку” пять танкеров с ракетным топливом.Первая ракета полетит на Марс без экипажа. Пилотируемый полет Маск планирует на 2026 год. Правда для начала надо будет научиться производить ракетное топливо из подручных марсианских материалов. Потому что на обратный путь земного топлива уже не хватит.ЯБЛОКО РАЗДОРАДистанционное образование уравняет москвичей и провинциаловУчеба на удаленке стала одним из главных раздражителей коронавирусного года. Но у нее есть не только минусы, но и плюсыСледующим летом второй год подряд сдавать ЕГЭ и защищать дипломы будут выпускники школ и вузов, которые готовились к экзаменам на удаленке. Насколько справедливы опасения, что дистанционка непоправимым образом скажется на их багаже знаний? Об этом мы спросили профессора Школы культурологии Высшей школы экономики Яна Левченко.- Я не проводил исследований на эту тему, этим занимаются социологи, но могу говорить о собственных эмпирических ощущениях. Мне кажется, для школьников и студентов пандемия, как ни странно, предоставляет больше возможностей, чем ситуация до коронавируса. Люди, которые сидят на дистанционке, меньше тратят времени впустую. В соцсетях все время зависать невозможно, ты очень быстро переедаешь и это вызывает чувство бешенства. Поэтому волей-неволей во время самоизоляции человек больше времени проводит за книгами и поиском информации. Я сужу по моим студентам. Ко мне на лекции никогда не ходило 40 человек, которые зарегистрированы на курсе. Обычно из 40 ходило 20. Сейчас подключается 40 человек, причем без опозданий. Почему повысилась явка? Потому что это легко - нажал пару клавиш и ты в “аудитории”. И потому что не на что отвлечься: куда ты денешься с подводной лодки? Можно сидеть в конференции в ZOOM и ничего не делать, но ты все равно что-то слышишь и что-то воспринимаешь.- Насколько справедливо утверждение, что дистанционное обучение произведет образовательную революцию и обеспечит более широкий доступ к качественному образованию? Ведь топовые вузы типа МГУ, “Вышки”, “Бауманки” смогут набирать неограниченное количество студентов - в результате элитное образование станет массовым.- Вузы, которые привыкли считать себя элитарными, и раньше могли неограниченно набирать себе лучших студентов. Но они не справлялись с тем количеством людей, которое к ним поступало. Студенты постоянно жаловались на неровный уровень преподавания, на постоянные подмены. Эта ситуация оправдывалась всегда одинаково: пусть скажут “спасибо” за то, что их вообще приняли. Виртуализация образования дает определенный шанс эту ситуацию исправить. Я сейчас читаю курс для широкой публики и ко мне подключаются люди из Ташкента, Томска, с Кольского полуострова, ну еще из Черногории, Берлина. Последнее как бы не в счет, мы же привыкли Европу высоко позиционировать вне зависимости от контекста. Но другие места у столичной публики вызывают кривую усмешку: мол, уважающий себя человек должен как можно скорее бежать оттуда, а не слушать какие-то курсы. Жизни там, якобы, нет, она сконцентрирована там, где намазано медом. Ничего подобного! Это совершенно конкурентоспособные люди, умеющие думать, разговаривать, имеющие соответствующие требования к жизни. И они совершенно осознанно не уезжают из своих родных мест, потому что если они это сделают, там не останется никого и ничего. Поэтому они остаются дома, чтобы наладить жизнь там, и для этого слушают курсы, сдают экзамены онлайн и будут это делать. Они берут не только русскоязычные курсы, но записываются и в Гарвард с Оксфордом, если знают английский. А должен сказать, что английский в последнее время студенты знают все лучше и лучше. И современная ситуация хорошо выявила реальные механизмы мотивации, образования интереса и формирования конкурентоспособных групп людей в стране, которая привыкла мыслить, что есть одна столица с периферией, а дальше пустота. Виртуализация образования продемонстрировала, что это не так.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕвропа откроется к лету, а в США продолжатся протесты: как будет жить мир после коронавирусаПоследствия коронакризиса будут преследовать мир еще 12 лет (подробности).