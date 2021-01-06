Наплыв пациентов с коронавирусом поставил систему здравоохранения в Калифорнии на грань коллапса, а в похоронных бюро заявляют, что не справляются с нагрузкой – каждый день проводится в разы больше ритуалов, чем до начала пандемии.«Я работаю в похоронной индустрии 40 лет, и никогда в жизни не думала, что такое может случиться, что мне придется сказать семье: «Нет, мы не можем забрать вашего члена семьи», – рассказала владелица ритуального бюро в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо.По ее словам, чтобы как-то справиться с нагрузкой, агентство было вынуждено арендовать дополнительные холодильники, а также договориться с больницами об отсрочке забора тел на один-два дня.В Калифорнийской ассоциации похоронных бюро сообщили, что процесс захоронения или кремации (включая получение свидетельства о смерти), занимавший ранее не более двух дней, теперь может растянуться на неделю или больше.Не лучше обстоят дела и у парамедиков – в связи с крайней загруженностью больниц пациентами с респираторной недостаточностью сотрудникам скорой помощи запретили давать кислород больным с кислородным насыщением выше 90%.Ситуация с кислородом стоит настолько остро, что как минимум пять больниц округа Лос-Анджелес заявили, что вскоре не смогут оказывать помощь пациентам скорых, а в самих больницах близится «внутренняя катастрофа».Парамедики, работающие на скорых в Лос-Анджелесе, получили распоряжение не забирать в больницы пациентов с низким шансом выжить. К таким будут относить тех, у кого остановилось сердце, нет пульса и дыхания.Прилетающие в Калифорнию и Нью-Йорк должны самоизолироваться на 2 недели. Покинуть пределы аэропортов невозможно без специальной регистрации, к которой привлечены силы нацгвардии.В Нью-Йорке штраф за нарушение карантина составляет $10000. Сократить период самоизоляции можно только, если перед вылетом был сделан ПЦР-тест на COVID-19. Его результат должен быть отрицательным. В таком случае необходимо уже в Нью-Йорке сдать еще один тест. И если он также окажется отрицательным, то самоизоляцию можно прекратить.Однако в Нью-Йорке сдать такой тест сейчас крайне сложно и дорого: в поликлиниках введена электронная запись и нет свободных мест. Если же все же анализ удастся сдать, то ожидать его результатов придется от 7 до 14 дней. В частных пунктах забора анализов стоимость ПЦР-теста составляет $250. Если же необходимо еще и бумажное свидетельство с результатами теста для поездки за границу, то такой комплект будет стоить $400.