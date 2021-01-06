На сайте Международного валютного фонда (МВФ) опубликован график выплат Украины по ранее взятым долгам. Согласно опубликованным данным, в 2021 году Незалежная должна будет отдать $1.7 млрд. При этом отмечается, что новых кредитов от МВФ в этом году Киев сможет получить только на $1.4 млрд. Таким образом, начиная с этого года, кредитный маятник качнулся в обратную сторону, и теперь украинские власти будут отдавать своим кредиторам больше, чем смогут получить от них.Комментируя тот факт, что Украина плотно подсела на кредитную иглу западных организаций, депутат Верховной Рады Вадим Рабинович еще в конце прошлого года назвал представителей МВФ «завоевателями, которые под видом помощи убили украинскую экономику», а собственную страну он нарек «дойной коровой» и «поставщиком дешевых, но развитых рабов».Выплаты кредиторам будут нарастать. Так, в 2022 и 2023 годах, согласно графику МВФ, Украина должна будет выплатить этой организации уже по $2.4 млрд долларов.Ситуация осложняется еще и тем, что с 2021 года вступает в силу правило, на которое согласился бывший президент страны Петр Порошенко. Западные кредиторы будут забирать себе «излишки» экономического роста страны.- В 2015 году Порошенко, Яценюк и Яресько договорились с кредиторами Украины о «списании 20% долга», а на деле — сдали страну в кабалу и преподнесли нам огромный «подарок» к 2021 году! – пишет в «Фейсбуке» глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.Соглашение было таким: в 2015 году держатели госдолга списали Киеву 20% от суммы к выплате (это составляло около $3,6 млрд долларов). Но взамен с 2021 по 2040 год они будут получать ту самую часть избыточного экономического роста: если ВВП будет расти более 3% - то 15% от превышения, а если свыше 4% - то уже 40% от превышения.Нехитрые подсчеты показывают, что при запланированном в 2021 году росте ВВП Украины на 4,7%, пулу западных кредиторов (главным из которых является фонд Franklin Templeton, который связывают с Демпартией США) только за один год придется отдать около $500 млн долларов. А всего за два десятка лет придется отдать порядка $20 млрд – почти в шесть раз больше, чем списали в 2015 году!Долговой кризис вынуждает украинские власти идти на непопулярные меры. В частности, с 1 января 2021 года в стране резко повышены газовые тарифы, а также отменен льготный тариф на оплату электроэнергии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина настроилась стать хозяйкой ОлимпиадыОсталось найти, у кого попросить на это деньги (подробности).