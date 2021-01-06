Лера Кудрявцева заболела коронавирусом: в Инстаграме телеведущая выложила результаты теста на COVID-19, которые оказались положительными. О своей болезни Лера узнала случайно. Сегодня она должна была отправиться с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым на отдых в Дубаи и перед вылетом сдала обязательный анализ на коронавирус. В итоге отпуск пришлось отменить, а сама Кудрявцева самоизолировалась из загородного дома в московскую квартиру.49-летняя телеведущая призналась, что очень переживает за близких. Новый год она отмечала вместе с пожилым папой и с няней своей двухлетней дочери Маши.- Нового года у нас особо не было, к нам должны были приехать родственники, я всех отменила. Для меня этот Новый год был удивительным, я никогда так не встречала. Я не красилась, у меня была какая-то гулька на голове, я была в спортивных штанах. Какой год, такой и праздник, - рассказала Лера поклонникам во время прямого эфира в Инстаграме.Первой после новогоднего праздника заболела Маша, у девочки поднялась температура. Потом и Лера почувствовала себя неважно, однако списала все на банальную простуду. Но теперь, когда ей поставили точный диагноз – ковид, телеведущая боится, что могла заразить остальных.- Я в шоке, потому что у меня дома няня, папа, я просто в ужасе. Что делать? И вот я сейчас уехала в московскую квартиру, два дня я здесь. Сижу дома и не могу поехать к себе, потому что у меня там люди, которых не хочется заражать, - рассказала Кудрявцева.Подписчики расспросили Леру о самочувствии. Она призналась, что очень разбита и совершенно без сил: «Постоянно болит голова». Чтобы избежать ошибки, Лера сегодня повторно сдала тест на COVID-19. Родные телеведущей тоже сдали тесты, однако коронавирус в итоге нашли только у нее.- У мужа ничего нет, у него отрицательный тест. У всех отрицательный. Поэтому я ускакала сюда, в московскую квартиру – вдруг я носитель, не хочу всех заразить. Полчаса назад сдала повторный тест, - говорит Лера.Подписчики в комментариях желают телеведущей поскорее поправиться. Кудрявцева в ответ пожелала всем здоровья:- Берегите себя, не болейте. Мы все думаем, что проскочим, но болезнь в итоге нас достает, - посетовала телеведущая.