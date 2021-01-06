Модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст решили расстаться после шести лет брака. Супруги пока не афишируют свой развод, но уже наняли адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам многих звезд шоу-бизнеса. Именно Лора занималась разводами Анджелины Джоли и Брэда Питтта, Джонни Деппа, Эштона Катчера и Деми Мур, Кристины Агилеры и других знаменитостей. К тому же Вассер уже вела дела Ким Кардяшьян – когда та разводилась со своим вторым мужем, баскетболистом Крисом Хамфрисом.- Они это скрывают, но они это сделали, - рассказал источник американского портала PageSix о намерениях Ким и Канье начать развод.Собеседник издания также поведал, что новогодние праздники Ким и Канье провели отдельно друг от друга, чтобы спокойно уладить все дела, достойно расстаться и оформить развод. Однако другой источник портала рассказал, что в звездном семействе все далеко не так мирно: якобы Канье считает Ким и все семейство Кардашьян «просто невыносимыми». По его словам, супруги давно живут разными жизнями, у каждого свои проекты, и им неинтересны дела друг друга.Супругам предстоит поделить солидное состояние. По версии Forbes, Канье Уэст - самый богатый музыкант планеты: на его счетах лежат 1,3 миллиарда долларов. Только за минувший год рэпер заработал 170 миллионов долларов. Причем львиную долю доходов Канье приносит вовсе не музыка, а модный бизнес. Большая часть из заработанных им за последний год миллионов приходится на сделку с компанией Adidas, выпустившей именную коллекцию кроссовок Yeezy совместно с основанным Канье Уэстом брендом.Ким также финансово успешна – ее состояние тоже приближается к миллиарду долларов (Forbes оценивает его в 900 миллионов). Она успешно зарабатывает на продаже косметики, нижнего белья и рекламе в соцсетях.Кроме денег Уэсту и Кардашьян придется поделить опеку над детьми. Их у пары четверо: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм. Норт и Сейнта Ким родила сама, а Чикаго и Псалм появился на свет благодаря услугам суррогатных матерей.То, что у 40-летней Ким и 43-летнего Канье серьезные проблемы в браке, давно не секрет. Сначала рэпер откровенно заявил, что еще два года назад пытался развестись с моделью. Затем публично сообщил, что они с женой не хотели рожать старшую дочку Норт и подумывали об аборте. А потом Канье и вовсе забаррикадировался на своем ранчо в Вайоминге и отказался впускать внутрь жену и докторов, отправляя в большой мир сообщения о том, что супруга хочет изолировать его. После пришла еще одна грустная новость: оказывается, Ким и Канье больше года не живут под одной крышей.Супруги разъехались из-за психического заболевания Уэста – биполярного расстройства. Ким с детьми живет в Лос-Анджелесе, Канье – на ранчо в Вайоминге. Модель решила, что так будет лучше, потому что боялась, что непредсказуемое поведение мужа плохо скажется на психологическом состоянии детей. Канье неоднократно лечился в реабилитационных центрах. Развитие душевной болезни спровоцировали, в том числе и наркотики, которыми рэпер злоупотреблял раньше.По словам окружения, Кардашьян навещала мужа на ранчо примерно раз в пять недель. Привозила с собой детей, коротко общалась с супругом и улетала обратно в Лос-Анджелес. При этом Ким до последнего сохраняла видимость счастливой семьи и публиковала в Инстаграме совместные снимки с мужем.