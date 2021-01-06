31 декабря Василий Лановой сдал тест на антитела к коронавирусу. У Василия Семеновича было большое количество антител и последующие два ПЦР-теста тоже дали положительный результат. Учитывая возраст Ланового, все-таки через месяц исполнится 87 лет, его семья приняла решение направить его в клинику.Там ему провели серьезное обследование. Оказалось, что у Василия Семеновича есть незначительное поражение легкого - 5 %. Невысокая температура. Директор Ланового сказала, что через несколько дней он должен выйти из больницы.Поклонники народного артиста беспокоятся, как он себя чувствует сегодня.Как нам рассказали в больнице, на сегодняшний день состояние знаменитого пациента оценивается как стабильное, средней тяжести, сознание ясное. Температура 37,4, дышит самостоятельно, в кислородной поддержке не нуждается, сатурация в норме - 97%, давление: 133 на 80, пульс 73. Несмотря на то, что почти все показатели как будто бы в норме, Василий Семенович жалуется на слабость. И о выписке речи пока не идет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«У Ланового пять процентов поражения легкого» - директор артиста2 января народный артист СССР был госпитализирован с диагнозом коронавирус (подробности).