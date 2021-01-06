«Шоу Опры Уинфри» было закрыто в 2011 году, но его основатель и ведущая по-прежнему – одна из самых влиятельных и богатых женщин в США: по данным Forbes, сейчас состояние первой темнокожей женщины-миллиардера составляет около 4 миллиардов долларов.Чтобы стать самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе, создавшим свою мультимедийную компанию, проводником идей политиков в массы людей, Опре Уинфри пришлось испить свою чашу детского горя, стать сильнее и развить свой талант, несмотря на детство в гетто.Успешная Опра на своем личном примере воплотила ту самую американскую мечту, за которой гонятся, как за синей птицей, сотни миллионов людей.Ее мама Вернита Ли и отец Вернон Уинфри не были мужем и женой и никогда не состояли в браке, это была мимолетная связь. Опра была ребенком случайным, нежеланным и не ко времени, потому до шести лет жила с бабушкой Хэтти Мэй в американской глубинке.Бабушка стегала ее прутом за провинности, а местные прихожане церкви называли крошку «Прововедником», так задушевно и вдохновенно пересказывала она главы из Библии…Когда девочке исполнилось шесть, мама забрала девочку к себе в Висконсин, и они жили в районе старого негритянского гетто города Милуоки.Жизнь в гетто была жесткой и грубой: в возрасте девяти лет Опру изнасиловал ее собственный кузен – и дал ей мороженое «за услугу». В 14 лет Опра забеременела и родила ребенка, умершего почти сразу. Это был сильный удар: больше детей у Опры никогда не было, а она полностью изменила свою жизнь, переехав к отцу в Нэшвилл (штат Теннесси) и сделав упор на хорошем образовании.Опра всегда входила в число лучших учеников, а победа в конкурсе по ораторскому мастерству принесла ей стипендию в Университете штата Теннесси.В 17 лет Опра Уинфри стала самым молодым репортером на телеканале CBS в Нэшвилле, после перешла на WJZ-телевидение Балтимора, и в 1986 создала собственную империю - «Шоу Опры Уинфри».Каждая речь Опры пробуждает в зрителях волну сильных эмоций, а заодно пополняет счет Уинфри на миллионы долларов. В чем ее талант? Еще бабушка Опры утверждала, что девочка начала играть раньше, чем научилась хорошо говорить. Ее страстью были разговоры и интервью, которые она брала у ворон на заборе и кукол, сделанных из початков кукурузы.Огромная работоспособность, природная эмоциональность, эмпатия и харизма, ораторский талант от бога – вот те качества, что позволили темнокожей ведущей стать королевой американских ток-шоу.Ее дар - это талант общения: Опра способна разговорить любого. Именно в ее шоу Майкл Джексон рассказал, что страдает пигментным заболеванием кожи и вынужден бесконечно делать операции, а Эллен ДеДженерес призналась в своей нетрадиционной ориентации. Ее пронзительные интервью показывали зрителям, что богатые – точно такие же люди, ранимые, страдающие, умеющие плакать.Опра Уинфри доказала всем, что успех не зависит от внешних факторов, но очень зависит от собственного «я», воли, тяги к обучению и смелости. Нужно мечтать, мыслить позитивно, трудиться и возлагать ответственность лишь на себя. И жизнь даст тебе шанс…