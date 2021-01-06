Один их четырёх сыновей политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его подруга Юля Васик погибли в аварии в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле. 5 января 16-летние подростки поехали кататься за город. Позже их багги нашли на дне реки и обнаружили там тела погибших молодых людей. Это произошло на реке Мокрая Сура. Девушка, проживающая в этой районе, вместе с приехавшим в гости одноклассником поехали кататься на квадроцикле. После их долгого отсутствия мать девушки сообщила об её исчезновении в полицию.Полицейские вскоре обнаружили квадроцикл с погибшими недалеко от села Новоалександровка, в реке Мокрая Сура. Он лежал на небольшой глубине, рядом с мостом, однако пассажиры не смогли выбраться, возможно, из-за пристёгнутых ремней безопасности. Льда не реке не было, судя по всему квадроцикл упал в воду на скорости с возвышенного берега высотой около двух метров. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье \\"Нарушение правил безопасности дорожного движения\\" и назначены экспертизы. Версия убийства пока не рассматривается. Всего, вместе с погибшим, Корбан воспитывает четырех сыновей. С женой Доной Корбан находится в разводе.\\"А в соседнем районе жених... украл депутата Рады\\"Геннадий Корбан родился 24 мая 1970 года в Днепропетровске В 1988-1990 — проходил службу в Советской армии, рядовой. С 1991 году брокер на Российской товарно-сырьевой бирже в Москве, затем занимался бизнесом на Украине. Некоторое время был студентом Литературного института (факультет драматургии), но не закончил его. Позже, в 2014 году прославился обещанием всем выезжающим в Москву купить за свой счёт \\"билет в один конец\\". В 2006 и 2010 году на Корбана состоялись два покушения. После государственного переворота на Украине 2014 года занял пост вице-губернатора Днепропетровской области в администрации Коломойского, принимал участие в создании добровольческих батальонов (добробатов) украинских националистов. В 2015-16 году возглавлял политическую партию УКРОП («Украинское объединение патриотов») и находился под следствием по целому букету тяжких обвинений в насильственных и корыстных действиях и похищении людей во время событий 2014-15 годов и организации преступного сообщества.Корбан - автор известной фразы: \\"Не можешь купить — должен убить\\". В ходе расследования дел изымалось оружие (автоматы), документы о взятках депутатам Рады, в частности Борису Филатову, ныне главе Днепропетровска, и другим. Подлинным организатором этих преступлений и \\"крестным отцом\\" созданной Корбаном мафиозной группировки считают губернатора Игоря Коломойского и его на тот момент заместителей Геннадия Корбана и Бориса Филатова. Они же, а также депутаты ВРУ Дмитрий Ярош, Борислав Береза, Владимир Парасюк стояли у истоков партии \\"Укроп\\". В 2016 году Геннадий Корбан решением суда приговорен к 1,5 годам тюрьмы условно за похищение депутата Верховной Рады Украины. В 2017 году это решение было отменено. В 2019 году Корбан уезжал в Израиль, по его словам, \\"чтобы не рисковать: мне начали передавать приветы от Петра Алексеевича, и я покинул страну\\", и вернулся после избрания Зеленского. В настоящее время Корбан занимает пост главы Общественного совета при городском совете Днепропетровска.1 ноября 2018 года против 322 граждан Украины и Геннадия Корбана (а также всех перечисленных выше лиц) были введены российские санкции. По словам Филатова, Корбан, сам Филатов и Коломойский лишились также всей своей немалой собственности на территории России, главным образом в Крыму.