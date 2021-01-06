Мирослава Карпович неожиданно поделилась на своей странице в Инстаграме совместным снимком с Прилучным. Хотя слухи об их романе ходят еще с лета прошлого года, актриса впервые опубликовала в соцсетях фотографию с Павлом. На черно-белом снимке артисты страстно обнимают друг друга в танце – это сцена из спектакля «Косметика врага», в котором они вместе играют. Лица пары почти соприкасаются, еще немного, и, кажется, Павел поцелует Мирославу.- Все недоигранное - доиграем! 9 января стартуем со спектаклем «Косметика врага» в Театриуме на Серпуховке. И да, подарки ещё не кончились! – проанонсировала Мирослава спектакль, который ранее был отложен.Подписчики Карпович оценили кипящие на фото страсти: по их мнению, между Мирославой и Павлом разве что искры не летят. «Да, мы уже видели ваш страстный танец!», «Вы прекрасны!», «Сколько экспрессии!» - пишут фолловеры в комментариях.Поговаривают, что именно во время репетиции этой сцены рабочие отношения между Прилучным и Карпович переросли в романтические. До встречи с Павлом Мирослава никогда не была замечена в громких любовных скандалах. Актриса три года была в отношениях с мужчиной по имени Игорь. В ее Инстаграме регулярно появлялись снимки с бойфрендом (которые Мирослава после разрыва затем удалила). Влюбленные летали вместе на Мальдивы, катались в горах на лыжах и путешествовали по другим красивым местам. Игорь познакомил актрису со своей мамой, говорят, дело у влюбленных шло к свадьбе. По слухам, точку в их совместной жизни положил именно роман с Прилучным.Со звездой «Мажора» Мирослава познакомилась в прошлом году, когда получила роль в спектакле, в котором уже играл Павел. Именно тогда она закончила роман с бывшим парнем и с головой окунулась в омут страсти с женатым Прилучным. Карпович не комментирует свои отношения с 33-летним актером, но при этом уверяет, что она не уводила Павла из семьи. И подчеркивает, что ее совесть чиста.- Я не понимаю, как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи, которыми меня так обильно и щедро поливают, - написала как-то актриса на своей странице в Инстаграме. - Могу лишь сказать, что совесть моя чиста и да, моя мама научила меня не брать чужого.Так или иначе, но прошлой весной Павел расстался с женой – актрисой Агатой Муцениеце. Они прожили вместе десять лет, у пары двое детей – трехлетняя дочь Мия и восьмилетний сын Тимофей. Агата и Павел оформили развод в июне, и сразу после этого Мирослава переехала жить к Прилучному.