В американском штате Джорджия подводят итоги второго тура выборов в Сенат.Некоторые СМИ ошибочно сообщают, что выборы стали итогом решения суда по одному из исков штаба Трампа, требовавшего признать итоги планового голосования недействительными.На деле же выборы в Джорджии проводились потому, что в первом туре никто из кандидатов не набрал там нужных для победы 50% голосов.Выиграв в Джорджии два мандата, демократы установили полный контроль над обеими палатами Конгресса США – Сенатом и Палатой представителей.Демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок, по подсчетам телеканала CNN, получили 50,2 и 50,6% голосов соответственно. Официально итоги выборов не объявлены, подсчитано 98% бюллетеней. Неподсчитанные голоса не обеспечат республиканцам победу.Избранный вице-президент США Камала Харрис после инаугурации Джо Байдена теперь получит пост председателя Сената, что обеспечит Демократической партии преимущество в этой палате Конгресса. В Палате представителей они уже занимают большинство мест.Полный контроль демократами обеих палат Конгресса станет одним из главных препятствий на пути Трампа к возвращению в Белый дом в 2024 году, поскольку возглавляемой им Республиканской партии в ближайшие годы будет практически невозможно проводить через Конгресс свои инициативы, что уменьшит ее привлекательность в глазах избирателей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДемократы лидируют на выборах в сенат в ДжорджииПодсчитано уже 99% голосов (подробности).