В декабре знаменитый композитор Александра Пахмутова и ее соавтор и супруг поэт-песенник Николай Добронравов оказались в коронавирусной больнице. Состояние супругов не было тяжелым, однако из-за возраста и возможных осложнений они были под контролем врачей. Но вот ковид побежден, анализы показали, что супруги здоровы и их выписали – Рождество отметят дома.Академик Александр Семенович Бронштейн сообщил сегодня друзьям: «Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов вернулись из больницы после перенесенного ковида. Чувствуют себя хорошо, всех поздравляют с праздниками января 2021». Друг семьи говорит, что настроение и самочувствие у супругов отличное, к перенесенным трудностям относятся с пониманием.Коронавирусом 91-летняя Пахмутова и 92-летний Добронравов заразились во время прохождения планового обследования в платной клинике. После этого их и перевели на бесплатное лечение в государственную больницу, которая принимает коронавирусных больных. Супруги выздоровели, обошлось без осложнений. В зрелом возрасте врачи контролируют здоровье больных, так как у многих есть сопутствующие хронические заболевания. Пахмутова и Добронравов получили рекомендации от врачей на ближайшие недели реабилитации, и счастливы, что уже сегодня вечером пили чай из любимых фарфоровых чашек. Многочисленные друзья и знакомые обрывают телефоны — желают крепкого здоровье, и считают выписку из больницы в начале года счастливым знаком.