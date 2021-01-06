Действующий президент США Дональд Трамп с часовым опозданием появился перед своими сторонниками на митинге, прошедшем перед Белым домом.Глава государства начал с обвинений в адрес СМИ, укравших, по его словам, победу Республиканской партии на выборах всех уровней. Он потребовал повернуть телекамеры таким образом, чтобы было видно, что поддержать его пришли сотни тысяч американцев.Часовая речь Трампа, которого отделял от толпы пуленепробиваемый экран, была полна обвинений. Он винил своих однопартийцев за отказ поддержать его инициативу по увеличению коронавирусных выплат, за их вчерашний проигрыш за два места в Сенате от штата Джорджия.Досталась республиканцам и за их слабость. Трамп обвинил их в том, что они закрывали глаза на действия демократов, открывших границы [для нелегальных мигрантов], ослабивших армию и «поставивших Америку на последнее место».Не удержался он и от воспоминаний и переживаний о фактическом проигрыше в день выборов: «Мы опережали в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии на сотни тысяч голосов, а потом поздно вечером – бац! – и это дерьмо [победа демократов]».- Мы никогда не сдадимся, никогда не уступим… Наша страна пережила достаточно, мы не будем больше терпеть. – обнадежил своих сторонников Трамп.Толпа приветствовала эту реплику действующего президента, дала ему покинуть сцену и двинулась к Капитолию, где начала беспорядки.