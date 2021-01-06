Сразу после окончания митинга в поддержку действующего президента Дональда Трампа его сторонники двинулись к комплексу столичного Капитолия, в котором обе палаты Конгресса США собрались, чтобы утвердить результаты голосования Коллегии выборщиков.На кадрах, которые транслируют американские телеканалы, видно, что полиция использует против митингующих слезоточивый газ и дубинки. Участники протеста в ответ применяют к стражам порядка силу и обливают их перцовым газом. Всего оспорить результаты выборов собрались несколько тысяч человек.Протестующие все-таки прорвались в здание Капитолия. Заседание Конгресса отложено, а вице-президента Пенса, который присутствовал там, эвакуировали в безопасное место. Часть конгрессменов также эвакуирована, другие укрылись в своих кабинетах. Соцсети облетели кадры с протестующими, разгуливающими по коридорам власти и залу заседаний.Подобного в истории американской демократии не случалось никогда - обычно такое заседание оказывается, пусть и торжественной, но формальностью. Последний раз Капитолий эвакуировали после террористической атаки 11 сентября.В стенах Капитолия пролилась кровь: официально подтверждено, что женщина получила огнестрельное ранение. Пока не сообщается, является ли она сотрудницей комплекса или протестующей. По официальным данным, в больницы Вашингтона доставили 5 человек, в том числе пострадавших от слезоточивого газа. Как утверждает CNN, в беспорядках пострадали и несколько полицейских. По меньшей мере один госпитализирован - его состояние оценивается как средней степени тяжести.Спикер Палаты представителей 80-летняя Нэнси Пелоси запросила помощи национальной гвардии, чтобы очистить Капитолий от сторонников Трампа, но получила отказ. Чуть позже президент Трамп поручил направить в Вашингтон национальную гвардию штата Вирджиния - 1100 человек. Сообщается также о том, что к Капитолию стягивают и военных.6 января обе палаты американского парламента на совместном заседании должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых, по официальным данным победу одержал Джо Байден. Эксперты давно предсказывали, что процедура не будет спокойной, как обычно. Ведь Трамп свое поражение не признал. Выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне он заявил:- Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение!И, похоже, уверенные в том, что результаты выборов подтасованы в пользу демократа Байдена, сторонники Трампа восприняли его слова буквально.Сам президент - пока еще действующий - следит за происходящим и активно комментирует это в своем твиттере. Сначала он призвал протестующих не прибегать к насилию, а затем не удержался и упрекнул своего вице-президента Майка Пенса - ранее он отказался вмешиваться в подсчет голосов выборщиков. Трамп написал, что его напарнику «не хватило мужества защитить страну».В свою очередь Пенс призвал протестующих прекратить насилия и пообещал, что все виновные будут привлечены к ответственности.