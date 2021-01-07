У Виктории Бони все не слава Богу. Недавно звезда \\"Дома-2\\" рассказывала о том, как к ней нагрянули представители органов опеки после жалобы на жестокое обращение с восьмилетней дочерью Анджелиной Летицией. Мол, модель является ужасной матерью и регулярно избивает ребенка, девочка постоянно ходит в синяках и не посещает занятия в школе. И вот теперь телеведущая объявила, что с ее наследницей и вовсе случилась беда.Виктория Боня давно живет в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной Летицией, рожденной от ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Он души не чает в наследнице и принимает активное участие в воспитании ребенка. Девочка учится в частной школе, занимается верховой ездой и гимнастикой. Все это требует немалых финансовых вливаний. Однако даже в элитном учебном заведении Виктории и ее бывшему жениху не удалось оградить наследницу от беды. А ведь они очень серьезно относятся к здоровью Анджелины.Оказывается, в школе, где учится Анджелина, слишком рьяно, по мнению Бони, соблюдаются санитарные нормы. Руки детям обрабатывают спиртосодержащим средством по несколько раз в день. Из-за этого на ладошках малышки появились ожоги. Модель просто в шоке. Она не стала молчать и высказалась в адрес администрации учебного заведения, так как инцидент довел Викторию буквально до бешенства.\\"Ребенку сожгли руки в школе спиртовым гелем! Она плачет, больно... Покажи ладошки. Ну, как можно ребенку наносить гель по 20 раз в день на ладошки?!\\", - разразилась гневной отповедью телеведущая.Впрочем, звезда \\"Дома-2\\" и ее дочка не стали страдать дома. Они поехали шопиться и гулять по городу, чтобы развеяться. Малышка, по словам Бони, ненавидит магазины и самыми разными способами старается избежать этого мероприятия. Однако знаменитости удалось увлечь девочку, пообещав ей купить любимые игрушки. \\"Дочка, скажи честно, ты любишь шопинг?\\", - спросила наследницу звездная мама. Анджелина ответила утвердительно. \\"Что ты врешь внаглую? Она не то, что не любит - она ненавидит. Я уговариваю ее ходить по магазинам\\", - обрушилась на ребенка модель.