Гарик Харламов и Кристина Асмус не устают спорить на публике, кто первым из них решил подать на развод. Каждый уверяет, что инициатором разрыва был именно он, а другому, мол, пришлось смириться с неизбежным. К счастью, хотя бы в одном бывшие супруги единодушны: они оба хотят, чтобы их дочь Настя росла в любви и радости. Забыв все обиды, Гарик и Кристина воссоединились на дне рождения дочки.В честь семилетия Насти экс-супруги устроили красивый праздник в одном из комплексов Москвы. Вечеринка была декорирована в розовых тонах: гостей встречали украшения в виде леденцов, тортов и пончиков. Детей развлекали аниматоры, которые привезли живых попугаев. Маленькая Настя в длинном воздушном платье выглядела как сказочная принцесса. Девочка с удовольствием участвовала во всех развлечениях и много фотографировалась вместе с птицами и клоунами.- Вчера был просто потрясающий день! Полный любви, восторга и сладостей! Однозначно в копилку лучших дней в жизни! Нас окружали только самые близкие, и такой океан тепла вчера был, что с ума сойти! Всю дорогу домой, потом дома и сегодня целый день мы только и обсуждаем праздник! Еле уснули вчера, - рассказала в Инстаграме Кристина Асмус.Актриса тоже активно участвовала в детских играх, а вот Гарик, как солидный папа, держался на расстоянии. Асмус и Харламов сфотографировались вместе для групповых снимков вместе с другими участниками праздника. И, конечно, снялись на память вместе с дочкой.- Сегодня нашей дочке 7 лет! Как быстро летит время! – поздравила Кристина свою малышку в Инстаграме. - Я не могу представить в своеи голове лучше человека, чем Настя. Добрее, умнее, тактичней, коммуникабельней. Я не знаю, за что мне такое счастье?! И как нам невероятно повезло с Гариком Харламовым быть родителями такого чуда! Настенька, птичка наша ненаглядная, мы с папои тебя очень любим! Главное, будь здорова! А мы приложим все усилия, чтобы ты была самои счастливой!Напомним, суд развел резидента «Comedy Club» Гарика Харламова и звезду фильма «Текст» Кристину Асмус в октябре. Решение расстаться супруги приняли больше года назад, но долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. И даже когда супруги разъехались, Гарик арендовал дом по соседству со своим особняком, который он оставил Кристине и Насте.Хотя Гарик в одном из интервью рассказывал, что разлюбил жену, поэтому, мол, и решил развестись, Кристина настаивает, что их брак распался по ее инициативе.- Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? Я же наверняка лучше знаю, - высказалась недавно в Инстаграме Асмус во время словесной перепалки с подписчиками. По ее словам, она никогда не говорила, что развестись было их общим решением. Намекая на мужа, Кристина подчеркнула, что она просто не ходит по интервью и не делает вбросы на этот счет. «Мою самооценку же никто не задевал», - сообщила она поклонникам.