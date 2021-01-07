В ходе столкновений сторонников Трампа, пытающихся штурмовать вашингтонский Капитолий, пролилась первая кровь.Официально подтверждено, что во время штурма была тяжело ранена женщина. Ее нашли на этаже, который занимает Палата представителей Конгресса США и госпитализировали в критическом состоянии.. По предварительным данным, в нее выстрелил охранник, когда протестующие пытались выломать дверь в зал заседаний. Позже местные СМИ сообщили, что пострадавшая скончалась в больнице.Вот что говорят об инциденте очевидцы: участник протестов Томас Моррани рассказал в интервью телевидению, что находился рядом с пострадавшей в момент выстрела:\\"- Она упала на меня. Сначала говорила, что все нормально, что она в порядке. А потом начала странно двигаться, кровь текла у нее изо рта\\".Действия протестующих Моррани объяснил таким образом: \\"Люди просто хотели поговорить с чиновниками и добиться расследования нечестных выборов. Пока американцы ходят на мирные митинги — их не слушают, над ними смеются. Это должно закончится\\".Также ранения различной степени тяжести получили несколько полицейских. Состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести.Кровь не впервые проливается в комплексе вашингтонского Капитолия. 3 октября 2013 года 34-летняя сотрудница стоматологической клиники из Коннектикута Мирьям Кэри пыталась проехать на своем автомобиле в Белый дом. Сбив одного из агентов секретной службы, она направилась к Капитолию, где была смертельно ранена выстрелом другого силовика. Маленькая дочь Мирьям, находившаяся с ней в автомобиле, не пострадала.