Ирина Шейк 6 января отметила-35 летие. За эти годы она прошла путь от девочки из маленького городка Еманжелинска до королевы подиума, став одной из самых известных супермоделей планеты. В свой день рождения именинница поделилась в Инстаграме фотографией, на котором она запечатлена в нижнем белье. Стильный черно-белый кадр – одна из страниц календаря на 2021 год, выпущенного журналом V Magazine совместно с модным брендом Emporio Armani.Модный глянец пригласил для участия в фотосессии таких топовых моделей, как Белла Хадид , Ирина Шейк и Валентина Сампайо. Все девушки на фото демонстрируют нижнее белье от Emporio Armani. Снимок Ирины украсил февральскую страницу календаря.Поклонники в комментариях поздравляют Ирину с днем рождения и отмечают, что на фото она выглядит немного грустной. Кадр действительно оставляет такое впечатление: Ирина печально смотрит в камеру из-за плеча, демонстрируя красивую спину и упругие ягодицы. Фотография получилась откровенной, но не пошлой.К своим 35 годам Ирине действительно есть, чем гордится. С годами она только хорошеет, и ее карьера сейчас как никогда на пике. Популярности российской модели немало поспособствовали ее громкие романы. C 2010 по 2015 год она встречалась с футболистом Криштиану Роналду. Правда, ходили слухи, что Криштиану на самом деле не интересуется девушками, и их роман с Шейк был просто пиар-ходом для отвода глаз. Расставшись с Криштиану, Ирина устремила свои интересы в Голливуд: в 2015 году она начала встречаться с актером Брэдли Купером. В марте 2017 года у них родилась дочь Лея, а уже спустя два года, в 2019-м пара рассталась.Из Лос-Анджелеса, где она жила с Купером, Шейк вместе с дочкой перебралась в Нью-Йорк, где у нее есть квартира. С тех пор Ирина так и не нашла нового избранника. Долгое время она ни с кем не встречалась. А в прошлом году ее стали все чаще с нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем. Как пара не старалась скрыться от папарацци, те постоянно снимали их гуляющими на улице. Пару раз фотографы запечатлели, как Ирина поднимается в квартиру Шнабеля.Так продолжалось несколько месяцев, пока вдруг те же папарацци в декабре не стали свидетелями неприятной сцены, которая утвердила их во мнении, что Ирина решила порвать со Шнабелем. Модель вышла прогуляться с дочкой и случайно столкнулась с Вито. Ирина сделала вид, что не замечает его, и просто прошла мимо. А Шнабель же обернулся и еще долго смотрел ей вслед.Заниматься воспитанием дочки Ирине помогает ее мама, которая живет вместе с ней. Апартаменты Шейк расположены в престижном районе Вест-Виллидж в центре Нью-Йорка, на Манхэттене. Недвижимостью в этом же районе владеют голливудские актеры Хью Джекман, Джулианна Мур, супермодель Карли Клосс. В двухуровневой квартире есть все необходимое для комфортной жизни: две спальни, две ванные, гостиная, столовая, будуар, огромная гардеробная. Из окон открывается вид на океан. Квартиру Ирина купила в 2010 году за 1,7 миллиона долларов, еще когда встречалась с Роналду. Когда Шейк познакомилась с Брэдли Купером и решила переехать к нему в Лос-Анджелес, то выставила апартаменты на продажу за 2,5 млн. долларов. Но то ли сделка сорвалась, то ли желающих купить недвижимость так и не нашлось, но квартира осталась за ней.Позже Ирина купила еще одни апартаменты в Нью-Йорке, тоже на Манхэттене – уже за 6,5 млн. долларов, площадью 185 квадратных метров. Модель рассказала, что сдает эту квартиру за 20 тысяч долларов в месяц. К слову, дочку Лею Ирина отдала учиться в русскую школу, расположенную неподалеку от ее апартаментов.