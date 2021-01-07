Рэпер Михей, в миру Сергей Крутиков, скончался 27 октября 2002 года в своей московской квартире от острой сердечной недостаточности, вызванной оторвавшимся тромбом. Основатель группы \\"Михей и Джуманджи\\" был популярен при жизни, но и после смерти о нем многие помнят. В 1997 году он сочинил песню \\"Сука-любовь\\", которая стала самой, наверное, удачной попыткой совместить русский язык и ямайскую музыку. А хит \\"Туда\\" 1999 года знали все от мала до велика. Смерть рэпера 18 лет назад стала настоящим шоком для его фанатов.Рэпер Михей скончался в 31 год. Причем умер неожиданно, когда поклонники, да, видимо, и он сам поверили, что все страшное позади. 26 июня 2002 года певец попал в реанимацию Первой градской больницы с диагнозом \\"ишемический инфаркт мозжечка\\". Музыканту стало плохо в студии во время записи нового альбома.Его в бессознательном состоянии нашла гражданская жена - уфимская фотомодель Анастасия Фильченко. Он лежал на полу без сознания в неестественной позе. Сергей не разговаривал, у него отнялась правая половина тела.Уже к концу лета ему стало заметно лучше, он выписался из больницы, был в состоянии вставать с постели и свободно говорить, даже дал интервью и появился в ночном клубе, где проходил концерт в его поддержку. И мало кто знал, что после инсульта у вокалиста образовался тромб в правой ноге. Врачи говорили, что пока его удалить невозможно27 октября 2002 года в квартире Михея собрались друзья. Певец самостоятельно сходил в душ, побрился, переоделся, поужинал. В какой-то момент ему вдруг стало плохо и он лег на диван, чтобы смотреть телевизор. Гости уехали, а Михей стал задыхаться. Его брат, который в это время мыл посуду, прибежал на помощь и начал делать ему искусственное дыхание, но это не помогло. Оторвавшийся тромб попал в легочную артерию, перекрыв кровообращение, в результате чего произошла остановка сердца. Официальная причина смерти - \\"сердечная недостаточность\\", вызванная оторвавшимся тромбом.29 октября состоялось отпевание Сергея в храме в Большом Староданиловском переулке. 30 октября его кремировали в Николо-Архангельском крематории. Прах захоронен на Ваганьковском кладбище.На могиле артиста установлен памятник из серого гранита. На постаменте находится бюст Михея по пояс, сам певец запечатлен с опущенной головой, его рука согнута и лежит на табличке с выгравированной надписью \\"Jumanji\\". На земле перед постаментом уложена еще одна табличка с надписью: \\"Крутиков Сергей Евгеньевич 1970-2002. Я тебя никогда не забуду. Настя\\". Эскиз памятника создала последняя возлюбленная Михея. Анастасия в одном из интервью призналась, что \\"это ее последний подарок Сергею\\", пишет \\"Экспресс газета\\".Поклонники по сей день приходят на могилу музыканта. Приносят цветы и вспоминают песни артиста.Стоит отметить, что после смерти Сергея Крутикова четыре совместные песни, записанные им при жизни, оказались успешными: \\"Мы дети большого города\\" (дуэт с Сергеем Галаниным, 2002), \\"Тихо тают дни\\" (совместно с Bad Balance, 2003), \\"По волнам/Памяти Михея\\" (совместно с «Via Чаппа», 2004) и \\"Любовь остается\\" (дуэт с Инной Стил, 2007).