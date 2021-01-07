Православные христиане встретили Рождество. В своем послании перед праздником Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил верующих призвал помолиться в праздник за обо всех больных коронавирусом и врачей:- Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания.Главная служба с участием Патриарха традиционно прошла в Храме Христа Спасителя в Москве. Из-за пандемических ограничений, вместо тысяч верующих в просторных залах храма присутствовали всего 350 человек. В общей сложности торжественные богослужения прошли в нескольких сотнях православных храмов Москвы и в десятках тысяч церквей Московского патриархата по всему миру. Перед праздником Патриарх призвал верующих встретить его дома.Не изменил обычаю и президент России Владимир Путин: каждое Рождество с 2001 года глава государства встречает в регионах. В этом году он отправился в храм XIII века на острове Липно в Новгородской области.Пять лет назад во время поездки в Новгород Путин вместе с Дмитрием Медведевым осмотрел этот храм, который тогда находился в плачевном состоянии. Президент поддержал проект реставрации церкви.Сайт kp.ru вел прямую трансляцию празднования.