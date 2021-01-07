Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что возраст – это всего лишь цифры в паспорте. Певица поделилась в Инстаграме снимком в бикини, который моментально покорил армию ее поклонников. На страничку Джей Ло подписаны 137 миллионов человек, так что «лайки» и одобрительные комментарии потекли рекой. Тем более, что звезда продемонстрировала свое главное оружие – знаменитую попу, которую она когда-то застраховала на миллион долларов.Новый год Лопес встретила в Нью-Йорке, где она 31 декабря выступила в грандиозном шоу на центральной площади города Таймс-сквер. А после Дженнифер взяла отпуск и улетела в теплые края. Певица нежится на пляже под тропическим солнышком. Фотография, которой она поделилась на своей странице, снята с земли чуть под углом. Ракурс показывает ее пышные ягодицы, припудренные белым песком, в наиболее выгодном свете. Загорелая кожа Лопес эффектно светится на солнце на фоне ясного голубого неба с пушистыми белыми облаками.Свой снимок Джей Ло подписала: «Пляжный бомж #GodsLight». Но это, конечно, шутка: чего только стоят аксессуары, в которых Дженнифер отправилась позагорать. Свой образ она дополнила дорогой шляпой Christian Dior, украшенной принтом в виде логотипа бренда, и парой больших солнцезащитных очков.Новый 2021 год начался для певицы более чем удачно. Дженнифер основала собственный косметический бренд JLO Beauty и с 1 января запустила в продажу линейку средств по уходу за кожей. Лопес призналась, что создание бренда было ее «30-летней мечтой». К слову, Дженнифер весьма успешна не только в музыке, но и в бизнесе. У нее уже есть модный бренд JLo by Jennifer Lopez: под этой маркой артистка выпускает одежду, парфюмы и аксессуары. Дженнифер создала модную империю в 2001 году, и с тех пор она принесла певице и другим инвесторам более миллиарда долларов. Лопес стала одной из первых звезд шоу-бизнеса, запустившей свой бизнес в сфере моды – и одной из самых дальновидных.Дженнифер не раз попадала во всевозможные рейтинги самых модных звезд. В 2019 году Ассоциация модельеров Америки признала ее самой стильной женщиной года. Все прекрасно у певицы и в личной жизни. Хотя ей пришлось отложить свадьбу с бейсболистом Алексом Родригесом на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, в ее отношениях с женихом царит полная гармония. Более того, Дженнифер даже подумывает: а не отменить ли ей свадьбу совсем? Если отношения и без того безоблачные, что изменит штамп в паспорте? Поп-дива призналась, что они совсем не спешат скорее расписаться и, возможно, будут как известная голливудская пара Голди Хоун и Курт Рассел жить вместе 37 лет, не оформляя законного брака.- Мы много говорили о свадьбе, но мы оба уже были в браке. И что это значит для нас? Разговор всегда сводится к вопросу: ты хочешь скорее пожениться? Нет, потому что нам некуда спешить, – рассказала Дженнифер в одном из интервью.Певица сообщила, что один раз ей уже пришлось отменить свадьбу. Жених и невеста планировали торжество летом 2020 года в Италии. Однако в марте, когда грянула пандемия коронавируса, они с Алексом поняли, что их планам не суждено сбыться.- Нам пришлось отменить свадьбу, потеряв много денег, - сообщила звезда. - А через несколько месяцев мы еще раз попытались пожениться. Но я подумала: «Нет, всё еще неподходящее время». Всё это меня разочаровывает.