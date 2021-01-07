Мы все знаем, как должна выглядеть поздравительная открытка. Елка, игрушки, Дед Мороз (если это Новый год). Или церковь и свечки (если Рождество). Но в Британии в прошлом веке с праздниками поздравляли, используя совсем другие картинки, которые нас просто ошеломят. Тогда Рождество в стране только начинали массово отмечать, стандартный набор образов еще не сложился - и художники соревновались друг с другом в оригинальности…Пьющие детиСчитается, что первая британская рождественская открытка, поступившая в продажу, была изготовлена художником-иллюстратором Джоном Кэлкоттом Хорсли в 1843 году. Он напечатал 1000 экземпляров. С первого взгляда, сплошное благолепие: на нас смотрит счастливая семья, сидящая за столом, все поднимают бокалы, а подпись гласит: «Веселого вам Рождества и счастливого Нового года!»Эта открытка всем нравилась, пока ее не рассмотрели повнимательнее и не заметили, что среди пьющих вино есть ребенок - девочка, которой тоже налили. Да и на заднем плане детишки что-то употребляют - вряд ли молоко, учитывая контекст. Поднялся большой скандал - тем более, в Англии тогда набирало силу движение за трезвость. Следующая рождественская открытка появилась лишь через три года, и там уже ничего «неприличного» не было.Сегодня работу Хорсли ценят куда выше: на аукционах его открытка (до нашего времени дошел 21 экземпляр) стоит порядка 18 000 долларов.Мертвые малиновкиОдин из самых популярных образов на викторианских рождественских открытках - мертвые птички. Просто лежит малиновка или крапивник с лапками кверху - и подпись: «Поздравляем вас с Рождеством!»Одно из объяснений - что когда-то убить крапивника в конце декабря считалось добрым предзнаменованием: он символизировал Старый год и символически умирал вместе с ним. Мертвую птицу ирландцы подвешивали к шесту. У этого ритуала древние кельтские корни: крапивника метко убил один из героев кельтской мифологии, Ллеу Ллау Гифес. А на острове Мэн, например, считалось, что крапивник - это злая фея в обличье птицы; в облике женщины она занимается тем, что соблазняет мужчин, уводит их из дома, а потом коварно топит.В Ирландии есть праздник - День крапивника, он отмечается 26 декабря, то есть почти тогда же, когда и Рождество. Сейчас ряженые просто гуляют по улицам с игрушечными крапивниками, привязанными к шестам. Раньше гуляли с натуральными убитыми птичками (или с живыми в клетках, обещая не причинять им вреда, если подадут монетку).Но это не единственное объяснение. Есть другое, более популярное: что мертвые птички должны были пробуждать жалость и сочувствие. Причем не к себе, а к бедным детям, голодающим и мерзнущим в Рождество. В британском фольклоре есть сюжет о «малышах в лесу» - брате и сестре, у которых умерли родители, и их опекуном стал злой дядя; он отдал их разбойникам, чтобы те их убили, но в конце концов дети просто заблудились в чаще, сами собой тихо умерли, и их похоронили малиновки, забросав листьями. Вот об этой душещипательной истории и напоминали открытки.Это не сильно шокировало людей. Викторианская публика относилась к смерти несколько иначе, чем современная. Детская смертность тогда была поистине чудовищной (современная медицина только зарождалась). Бедные дети умирали в огромных количествах (часто и правда замерзали на улицах), но и те, кто появлялся на свет в богатых семьях, далеко не всегда доживали до отрочества. Вообще похороны житель Лондона тогда мог видеть постоянно.И сплошь и рядом мертвых детей (как и в принципе скончавшихся родственников) фотографировали, причем приодев, загримировав и зафиксировав в стоячем или сидячем положении, чтобы выглядели, как живые. А что делать, если при жизни хорошего снимка сделать не успели, а память хочется сохранить? Часто рядом с трупами фотографировались живые родные - например, мертвая (просто как бы заснувшая) дочь вместе с живыми папой и мамой, положив голову маме на плечо.А еще в последней четверти XIX века популярность приобрел первобытный фотошоп: люди заказывали фотографу свои портреты, на которых голова была отделена от тела. Мастер снимал человека, потом с помощью «фотоманипуляций» отрезал голову, переносил ее в другое место - и получалось, что клиент держит свою башку в руках или на подносе. Это считалось модным, оригинальным и пикантным.Надо думать, что после этого изображение мертвой птицы на поздравительной открытке вас уже не сильно потрясет.Картошка - на лицо ужасная, добрая внутриВо всем известном словосочетании Merry Christmas - «Веселого Рождества» - ключевое слово «веселого». Этот праздник в Великобритании почти не отмечали до XIX века, и лишь в середине столетия начала зарождаться традиция наряжать елки и поздравлять друг друга. (Королева Виктория первой нарядила елку в 1848 году - ее научил супруг, принц Альберт, родившийся в Германии; литографию, на которой царственная чета стоит у странного дерева со свечками и украшениями, рассматривала в журналах вся страна).И Рождество в Британии не считалось очень уж религиозным праздником. То есть все понимали, что именно отмечают, но полагали, что в этот день нужно прежде всего смеяться и радоваться. А представления о веселой шутке у англичан викторианской эпохи были специфическими.Например, на одной открытке изображены две лягушки: одна только что зарезала другую и убегает от трупа с мешком денег. На другой мышь оседлала лобстера и едет на нем куда-то в светлое будущее, зажав в лапке бумажку со словами на французском: «Мира, радости, здоровья, счастья». На третьей нарисован тающий человекообразный снеговик. На четвертой - несчастный ребенок, застрявший в вазе. На пятой - гигантское насекомое, охотящееся на крошечных детишек. На шестой и седьмой - чудовищные уродливые корнеплоды в форме людей, поздравляющие с Рождеством… Ну весело же, разве нет?..