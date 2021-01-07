В среду, 6 января 2021 года, у здания Конгресса в США вспыхнули протесты. К утру следующего дня, 7 января, волнения стихли. Рассказываем, что происходит в Вашингтоне.Напомним, минувшим вечером Сенат должен был утвердить результаты президентских выборов, прошедших в ноябре. Но первым камнем преткновения стало мнение республиканцев, отказавшихся принимать результаты голосования в Аризоне. Параллельно с этим на улицы перед Капитолийским холмом вышла толпа сторонников Дональда Трампа, которая устроила демонстрацию, а после штурмом взяла Конгресс.Результатом беспорядков стало:- Свыше 50 человек были задержаны в Вашингтоне в ходе протестов против признания победы Байдена на выборах президента.- Четыре человека погибли во время акции у Конгресса США.- Мэр Вашингтона продлила режим ЧС на 15 дней - до дня инаугурации президента США.На данный момент ситуация в американской столице нормализовалась, в городе введен комендантский час, который распространяется в том числе и на автомобилистов. В город можно выйти только со специально полученным разрешением, которое имеется у спецслужб и журналистов.Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов президентских выборов, сейчас проходит утверждения голосования по штатам.Демократы призвали Пенса использовать 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от должности.