Сторонники американского лидера Дональда Трампа устроили штурм Капитолия 6 января 2021 года. На просторах интернета уже полно фото и видео последствий хаоса в здании Конгресса США.Волну протестов и беспорядков, закончившихся для некоторых граждан трагично, вызвала кампания президента по опровержению результатов голосования на выборах главы государства.В среду на заседании Конгресса республиканцы выступили за отмену результатов выборов в штате Аризона, вызвав нешуточный спор из-за чего пришлось остановить совещание.В это же время за стенами Капитолия трамписты устроили шумные демонстрации. Заведенная толпа сторонников республиканца штурмом взяла Капитолийский холм и ворвалась в зал заседания Сената.Толпу людей с трудом сдерживали сотрудники полиции, которыми в итоге было применено оружие. Результатом столкновений стали четыре жертвы среди митингующих. Более 50 человек были задержаны, еще столько же получили травмы разной степени тяжести.Некоторые деятели в США уже назвали политику Трампа бездумной. Так, бывший помощник Джорджа Буша заявил, что «Трамп вызвал беспорядки с помощью лжи и теорий заговора», а представитель избирательной кампании Трампа в 2016 году, прогнозируя, что его бывший босс перестанет оставаться популярной фигурой в политике Республиканской партии после среды сказал: «Он облажался со своими сторонниками, он облажался со страной....».