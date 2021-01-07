18-летний выпускник средней школы из американского штата Вирджиния Джимми Галлиган выложил трехсекундный ролик, записанный его одноклассницей Мими Гроувс четыре года назад.На видео девушка, только что получившая водительские права, гордо заявила: «Я умею водить, негры!».В 2016 году никакого ажиотажа коротенькая видеозапись, которую Мими отправила нескольким своим друзьям, не вызвала. Но Галлиган, случайно наткнувшийся на ролик, сохранил его и распространил его в конце прошлого года, на волне антирасистских протестов движения Black Lives Matter. Он сопроводил его текстом, в котором рассказал о расовой нетерпимости в школе, с которыми якобы сам неоднократно сталкивался (мать Галлигана чернокожая, а отец – белый).Видео распространилось по соцсетям моментально, в адрес девушки начали поступать оскорбления и откровенные угрозы. А еще борцы за расовую справедливость завалили приемную комиссию Университета Теннесси, куда Мими уже подала документы, гневными посланиями с требованием отказать ей в зачислении в вуз.Спустя два дня Гроувс отчислили из команды чирлидеров, а позже сотрудники приемной комиссии университета вынудили ее забрать заявление с просьбой о зачислении.И все это несмотря на то, что после убийства Джорджа Флойда Мими публиковала в своих соцсетях призывы в поддержку Black Lives Matter, совершенно позабыв о злосчастном видео.Родители девушки уверены, что их дочь стала жертвой «интернет-мафии», которая буквально в один миг разрушила все, что достигалось годами упорного труда, и вовсе не ради защиты чьих-то прав.Сама Мими раскаивается и очень сожалеет о сказанном, но это уже вряд ли что исправит:– Я узнала, как быстро социальные сети могут представить искаженный портрет человека, которого они совсем не знают. И как такое искажение может потенциально разрушить чью-то жизнь.