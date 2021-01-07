События, произошедшие вчера, 6 января, в американской столице, привлекают внимание всего мира в первую очередь, потому, что США долго и настойчиво утверждали, что именно они являются чуть ли не единственным эталоном демократии и порядка. Но неспособность американской политической системы к мирной и законной передачи власти от одной президентской команды к другой сорвала непрочный покров с оказавшегося негодным образчика демократии, тщательно навязывавшегося как самим американцам, так и всему миру.Но ждет ли США революция? Начался ли закат Америки в качестве мирового лидера и проводника демократии? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров:- Просто так закат в один момент не происходит, никакая революция в один момент не случается. Но Трамп 4 года назад начал процесс, по большому счету, подрыва существующей мировой и политической, и экономической системы. А во главе этой системы находятся Соединенные Штаты. Невозможно было разрушать все и вся вокруг, и чтобы это не задело США.Это на самом деле, конечно, последствия действий Трампа в интересах США. Вот в чем парадокс и в чем абсурдность ситуации. Действия Трампа в интересах на самом деле Соединенных Штатов привели к тому, что в США происходит то, что происходит сейчас.Трамп намерен показать, что у него есть все основания возглавлять государство, и он будет все эти 4 года бороться. В общем-то, громкий хлопок дверью происходит. Это для многих американцев, мне кажется, неожиданно. Его противники уже говорят о необходимости импичмента. То есть хотят сохранить систему, институты хотят сохранить. То есть хотят сейчас, в последние дни формального президентства Трампа объявить ему импичмент.Сейчас реально в стране двоевластие. Никогда этот переходный период не был двоевластием, а в настоящий момент, думаю, и Байден попробует заявить о своих правах на власть, раз Дональд Трамп не справляется. Поэтому реально в стране эти две недели мы будем видеть двоевластие. А может быть, не две недели. В данном случае предсказывать сложно. Но система выдержит, она гораздо более прочная, чем может показаться с этим заходом в Сенат.Я вслед за Марией Захаровой хочу процитировать Джилл Догерти: «США никогда больше не смогут сказать миру «Мы являемся образцом демократии».Действительно, витрина разрушена, разбита. Эту витрину залатают, но с витрины утащили главное, самое ценное, что на этой витрине лежало, - доверие к американским демократическим институтам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолитический кризис в США: нового президента так и не утвердили, а старому грозят импичментомСторонники Трампа взяли штурмом Капитолий — ненадолго (подробности)