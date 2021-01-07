В течение последних шести месяцев поклонники американской актрисы и фотомодели Ким Кардашьян, а также ценители творчества рэпера Канье Уэста, который так и не смог стать кандидатом в президенты США, с напряжением следили за отношениями звездной пары.В истории семьи было множество попыток спасти брак, но ни совместные походы к психотерапевтам, ни временное раздельное проживание, ни отдых с детьми не принесли результатов, и Ким уже наняла адвоката для ведения бракоразводного процесса.Журналисты обратили внимание, что зимние праздники семья провела по отдельности: 43-летний музыкант отдыхал на ранчо, а 40-летняя инстадива – дома с детьми. При этом на последних фотографиях на пальце у Ким уже нет кольца.Ранее Уэст жаловался, что его теща, Крис Дженер, которая является еще и менеджером своей звездной дочери, буквально держит под пятой всю семью. Он также заявлял, что устал от армии поклонников Ким, на глазах у которых проходит вся их семейная жизнь.Сама же Кардашьян уверена, что «переросла» брак и собирается полностью посвятить себя карьере профессионального адвоката – в ее намерениях в ближайшее время сдать нужные экзамены и заняться защитой несправедливо осужденных.