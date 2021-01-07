Штурм Капитолия сторонниками Трампа стал одним из пиков кризиса как собственно происходящего в Америке, так и кризиса американской избирательной системы.В эфире радио «Комсомольская правда» это подтвердил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко:- На месте Трампа мог оказаться другой американец, на месте Байдена – другой политик. Результат, который мы наблюдаем сейчас, был неизбежен. Потому что избирательная система США очень архаичная, запутанная и очень сложная, она содержит множество фильтров разных. И создавалась в те времена, когда политическая жизнь в США только становилась, и цель была – не допустить случайного исхода, то есть по принципу того, как можно посильнее повлиять на это.Сейчас это потеряло свое значение и не воспринимается, особенно с учетом того, что мир перешел в новое качество (я имею в виду Интернет-технологии, социальные сети). То есть население США имеет полный доступ к тому, что происходит в политической жизни. И на этом фоне загонять его в эти архаичные нормы и порядки неизбежно должно привести к кризису.Еще один момент: то ли он был не учтен, то ли, наоборот, переучтен. Я имею в виду пандемию. Она, безусловно, обострила отношения между американцами, но. самое главное, обострила восприятие людей и обострила желание понять, каким будет будущее в США (имеется в виду будущее для каждого американца). И это их тоже вытолкнуло на улицы, вовлекло в политическую жизнь.Мы видим, что кризис происходит. Повторю: не было бы Трампа, был бы другой человек, который так же отстаивал бы свои права, претендовал на то, что он поднял американскую экономику, не дал ей развалиться. И мы снова наблюдали бы такое же столкновение интересов.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ\\"Доверие к американским демократическим институтам утрачено\\": Ждет ли США двоевластие после штурма КонгрессаПолитолог Игорь Шатров оценил, к чему может привести случившееся в Капитолии (подробности)