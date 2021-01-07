Ну что, есть все признаки того, что скоро холодная Арктика может стать еще одной «горячей точкой» российско-американского противостояния. Впрочем, и американо-китайского тоже. Похоже, что от рыданий о том, что «Россия в Арктике идет на 10 шагов впереди США» американские адмиралы решили перейти к практическим действиям. ВМС США будет осуществлять регулярные патрулирования рядом с российскими берегами в Арктике, чтобы «помешать наступлению Москвы на Крайнем Севере». Об этом заявил министр Военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт.Заявление это – грозное по форме, но глупое по сути. Ибо «наступление Москвы на Крайнем Севере», - это не захват ледяных полей и чужих территорий, а освоение своих законных. Включая создание не только сугубо гражданских (научных и экономических) объектов, но и военных. Ну а от того, что корабли США будут ходить «рядом с российскими берегами», наши планы освоения своего сектора Арктики не изменятся.Куда более серьезно и агрессивно прозвучали другие слова Брейтуэйта:«В ближайшие годы Вашингтону придется действовать в Арктике более настойчиво, чтобы оспорить российские и китайские притязания в регионе»… Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства».И о каких же «притязаниях» России и Китая идет речь? Тут, конечно, имеется в виду Северный морской путь (СМП), многие участки которого пролегают в территориальных водах России. А Москва давно объявила, что в таком случае иностранным судам и кораблям придется ходить по СМП в соответствии с международными правилами (то есть, получать разрешение от России). «А нам на это наплевать! – заявили в прошлом году в штабе береговой охраны США, - мы считаем Северный морской путь международным и никаких разрешений у России просить не будем».С такой нахальной позицией американцы могут нарваться в Арктике на очень большие неприятности. Ну а что касается «притязаний» Китая, то он намерен вместе с Россией «на всю катушку» использовать СМП, потому как он позволяет торговцам Поднебесной почти в 2 раза быстрее доставлять товары из Азии в Европу и экономить колоссальные средства. Китайцы уже величественно назвали СМП «северным шелковым путем» и готовы серьезно вложиться в строительство портов и терминалов. А это тоже очень сильно раздражает некоторых политиков и военных США. Потому тот же Брейтуэйт военное давление на Россию и Китай в Арктике назвал «более смелой позицией и обязанностью США как главной военно-морской силы в мире». А заодно и похвастался тем, что основное преимущество США в регионе – подводные лодки. Но при этом «забыл» уточнить, что и у Северного флота России тоже есть атомные подлодки. А уж если Вашингтон станет мешать и Пекину в Арктике, то ВМС США придется иметь дело и с китайскими субмаринами…Заявляя о своих притязаниях на Арктику, американцы сами же признают, что пока не готовы работать в северных широтах. «Осуществлять военные миссии» они там пока планируют с помощью… арендованных у союзников ледоколов. Сегодня у США лишь один ледокол на ходу, да и тот очень старый. А новые будут построены еще не скоро. Потому адмиралы США уже без бравады и сквозь зубы признают: позорная для «великой державы» аренда вызвана тем, что Россия имеет мощный ледокольный флот (более 40 судов! – ВБ), а Китай строит такие корабли темпами, с которыми Вашингтон не может сравниться.КСТАТИМинистр Военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт, начальник военно-морских операций адмирал Майкл Гилдэй и комендант корпуса морской пехоты генерал Дэвид Бергер подписали новый документ, определяющий цели и задачи США в Арктике. По мнению авторов стратегии, одним из главных вызовов становятся действия России и Китая, «чьи интересы и задачи радикально отличаются» от американских.