Поздней ночью Конгресс США, продолживший после штурма Капитолия заседание обеих палат, утвердил результаты голосования Коллегии выборщиков. Все возражения по исходу выборов президента в тех или иных штатах были отклонены.После этой пусть и формальной, но обязательной процедуры у Трампа не осталось никаких шансов оспорить результаты выборов и остаться на президентском посту на второй срок.Решение, принятое большинством сенаторов и членов Палаты представителей является окончательным и не подлежит обжалованию. Это положение закреплено в Конституции США: любое законно принятое решение Конгресса не может быть отменено никем, кроме как самими конгрессменами. Вряд ли в ближайшие две недели, оставшиеся до инаугурации Байдена, они решат пересмотреть свой вердикт.Некоторые аналитики поспешили обвинить Трампа в том, что он попытается ввести в стране чрезвычайную ситуацию и захватить всю полноту власти. Некоторые механизмы введения режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения пока что, действительно, все еще находятся в руках действующего президента США. Но их гораздо больше у Конгресса.В США введение подобного рода режимов, в основном, обеспечивает простоту доступа к госфинансированию, а также координирует деятельность сил правопорядка на федеральном уровне. Отсрочить вступление в должность новоизбранного президента или пересмотреть итоги выборов они не позволяют.Законных полномочий интернировать законодателей или захватить силами военных ключевые министерства и ведомства у президента США нет. В теории пост Верховного Главнокомандующего позволяет Трампу отдавать приказы армии. Но происходить это должно строго через министра обороны и командующих силами. Ожидать, что глава Пентагона выполнит сейчас какой-то из приказов Трампа, нацеленных на госпереворот, не приходится.Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января. Согласно Двадцатой поправке к Конституции США, новоизбранный глава государства вступает в должность автоматически с истечением срока полномочий предшественника – ровно в полдень в день инаугурации, а принятие присяги не является обязательным юридическим условием для начала срока президентства.У некоторых наблюдателей вызывает беспокойство возраст избранного президента — все-таки Джо Байдену 78 лет. В истории США не было прецедентов, чтобы избранный президент терял дееспособность или покидал этот мир до инаугурации. Но уже упомянутая Двадцатая поправка предусмотрела необходимые действия и при таком сценарии. В этом случае в должность президента автоматически, безо всяких выборов вступает избранный вице-президент.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ\\"Доверие к американским демократическим институтам утрачено\\": Ждет ли США двоевластие после штурма КонгрессаПолитолог Игорь Шатров оценил, к чему может привести случившееся в Капитолии (подробности)В вашингтонском Капитолии пролилась кровь: охранник застрелил сторонницу ТрампаВ ходе протестов скончались четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт (подробности)\\"Кризис избирательной системы США\\": Что привело к штурму Капитолия в ВашингтонеПолитолог Владимир Оленченко уверен - такой исход событий был неизбежен (подробности)