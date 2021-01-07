Испокон веков люди праздную священный праздник Рождества. Наши предки знавали много обычаев связанных с появлением в мир Спасителя. Считается, что традиция дарить друг другу подарки пришла именно с тех времен.Ярко украшенная макушка рождественский елей олицетворяет Вифлеемскую звезду.Прошло много лет, но для верующих Рождество по прежнему самый главный праздник в году. Вся Россия празднует день рождения Христа. Верующие в последний день рождественского поста посещают храмы и читают друг другу славилки.В 2021 Патриарх Кирилл поздравил православных со священным праздником. Он отметил, что ныне церковь торжествует, радуясь приходу в мир Господа и Спасителя, а также возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и любовь к человеческому роду.Президент России Владимир Путин также поздравил россиян с рождеством. Президент пожелал всем счастья, здоровья и любви. Он отметил, что священный праздник согрел всех своим теплом.\\"Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения\\", - сказал президент в своем обращении.Традиционно в российских храмах прошли ночные богослужения. Но в этом году власти просили старшее поколение не ходить на службы в связи с пандемией коронавируса, поберечь себя и при возможности воспользоваться приходом священника на дом.В этом году на Рождественскую службу в Храм Христа Спасителя попали всего 350 человек. Ранее Патриарх Кирилл поддержал совет властей и просил прихожан молиться дома.