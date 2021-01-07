Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник генштаба России Валерий Герасимов рассказали журналистам телеканала «Россия 1» о том, как задумывался и как готовился визит главы государства в Сирию, состоявшийся год назад. Без всякого преувеличения – это была одна из самых рискованных поездок российского президента, ведь в Сирии в это время только закончились активные боевые действия.- Сложнейшая была задача, - оценил проделанную работу Герасимов. - Вся сложность заключалась в том, что нельзя было никому рассказывать и мы должны были организовать выполнение задач по обеспечению безопасности визита, не раскрывая сути замысла и цели этих мероприятий. Удалось сохранить все это в тайне и в то же время обеспечить выполнение всех мероприятий.Для решения этой задачи изначально была создана легенда, что в Сирию едет Сергей Шойгу.- Вы представьте себе, это нужно организовать, во-первых, проверку всего маршрута, точки контроля, отработать вопросы радиоэлектронной борьбы, проверки всей дороги, маршрута и близлежащих зданий и сооружений на разминирование, проверки специалистами радиационной, химической и биологической защиты, - перечислил начальник генштаба. – Очень много всего!Несмотря на визит первого лица, с сирийской стороны в известность были поставлены считанные единицы, включая президента страны Башара Асада.- Ну, для него это не было внезапным, - объяснил Путин. - Я не мог появиться в Дамаске без его приглашения. Это просто исключено. Но мы договорились, что информация о моем визите, о конкретном времени и о местах нашей работы, о местах посещения, не будет предаваться гласности, пока я там не появлюсь. Ну, в силу понятных причин, связанных с необходимостью обеспечения безопасности в той ситуации, в которой год назад находилась Сирия и Дамаск.При этом у президента России были свои пожелания по тем местам, которые ему хотелось бы посмотреть в Дамаске. Среди таких достопримечательностей значилась и знаменитая мечеть Омейядов.- Мне очень хотелось посетить мечеть, потому что там хранятся мощи Иоанна Крестителя. Для меня было неожиданным, что в мечети сохраняются, причём бережно сохраняются мощи Иоанна Крестителя и почитаются в исламском мире, - рассказал Путин. - Эта близость двух мировых религий, в основе которой лежат общие морально-нравственные ценности, не может не вызывать интереса и уважения.Президент отметил доброжелательность людей на улицах Дамаска во время его визита.- Мы мало по улице разгуливали в силу известных ограничений, связанных с безопасностью, но все-таки было и такое, с людьми общались, - сказал он. - Очень были дружелюбные встречи. Это разные были люди, из разных социальных сред. Это было видно и по внешнему виду, и по тому, где и как люди находились в районе каких-то лавок торговых, либо магазинов, либо ресторанов, либо просто на улице люди стояли, в районе мечети или православного храма. Везде можно было легко прочитать на лицах людей, нас встречали очень доброжелательно.