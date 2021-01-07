События 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях.Кто штурмовал здание Конгресса?На митинг сторонников Трампа, после которого и начался штурм Капитолия, съехались его сторонники. Основной электорат республиканцев – это т.н. реднеки (red neck – англ. «красная, загоревшая шея»), то есть представители рабочего класса, основа основ традиционной, глубинной, консервативной Америки, живущей остатками заветов и принципов рабовладельческой Конфедерации и почитающей ее красный с синим диагональным крестом флаг.И если на одном из полюсов растущего противостояния в американском обществе в последние годы стоят сторонники движения Black Lives Matter, то на другом - маргинальные поклонники Трампа.В эфире радио «Комсомольская правда» это подтвердила и профессор Института политического анализа Университета Северо-запада в Чикаго Ольга Каменчук:- К сожалению, это логическое продолжение того, что происходило в последнее время. У нас последние лет 10-20 растет поляризация в обществе, расслоение, конфликт. И последние 4-5 лет мы видим углубление этого конфликта. Трамп продолжал ставить под сомнение итоги выборов, накачивать своих сторонников, ультраправых. Недавно силовики арестовали главу военизированной ультраправой группировки «Гордые мальчики». Это, безусловно, помогло, но, тем не менее, люди, съехавшиеся на эту манифестацию в Вашингтон, уже были накачаны. Их несколько тысяч человек, они прибыли в столицу, чтобы протестовать против происходящего утверждения результатов выборов в Конгрессе США. Так что сейчас снова крайне правые бушуют в столице… Небольшое, но очень активное, очень шумное крыло ультраправых, которые используют данную ситуацию, для того, чтобы готовиться к следующим выборам. Реально верящих в правоту Трампа там единицы.Кто теперь управляет страной?Глубокой ночью по времени Вашингтона Конгресс собрался снова и утвердил итоги голосования. Протесты отдельных членов Республиканской партии отклонили. Так что можно с уверенностью назвать Джо Байдена 46-м президентом США.Официально он вступит в должность 20 января – на эту дату запланирована церемония инаугурации. Трамп уже заявил, что хоть он и не согласен с итогами выборов, в этот день он по закону передаст власть Байдену.А до тех пор именно Дональд Трамп остается действующим президентом.Трампа накажут за случившееся?Возможно, по крайней мере разговоры об этом в американских СМИ активно идут.Наиболее часто упоминаемой сегодня формой привлечения Трампа к ответственности за произошедшее является импичмент – отстранение главы государства от власти. Запуск такой процедуры относится к полномочиям Конгресса. В запасе у законодателей – чуть меньше двух недель: после 20 января, Трамп перестанет быть президентом.Процедура импичмента требует времени. Во-первых, необходимо сформулировать обвинение, которое, согласно Конституции США, должно быть квалифицировано по статьям «измена, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки». Во-вторых, для выдвижения, рассмотрения, многочисленных голосований должны собраться в полном составе Палата представителей, ее юридический комитет, а затем Сенат.Все американские парламентарии сейчас находятся в Вашингтоне. И теоретически могут сравнительно быстро решить все необходимые для импичмента процедуральные вопросы. Более того, импичмент Трампа сейчас является еще и наиболее изощренным вариантом его наказания, так как приговор может включать в себя вечный запрет на занятие должностей на федеральной службе. Проще говоря, подвергнув Трампа импичменту, политический истеблишмент навсегда закроет ему дорогу в большую политику и не даст ему возможности баллотироваться на пост президента в 2024 году.Сжатые сроки – благодать для Трампа. В случае начала процедуры импичменты он реализует свое конституционное право на защиту. Его адвокаты потребуют время на изучение документов и затянут процесс. После 20 января импичменту будет некому подвергать.А судить его будут?Ведущие американские юристы уже подготовили список обвинений и статей уголовного права, по которым уже сегодня может загреметь Трамп.- Измена«Тот, кто, дав клятву верности Соединенным Штатам, начинает войну против них или присоединяется к ней, виновен в измене и должен быть приговорен к смерти или заключен в тюрьму на срок не менее пяти лет и оштрафован на сумму не менее 10000 долларов, и лишается права занимать какую-либо должность».- Мятеж или подстрекательство«Тот, кто подстрекает, помогает или участвует в каком-либо восстании или восстании против власти Соединенных Штатов или их законов, должен быть оштрафован или заключен в тюрьму на срок не более 10 лет, или подвергнут обоим этим наказаниям, и не может занимать какую-либо должность».- Подстрекательский сговор«Если два или более лиц на территории Соединенных Штатов сговорились с целью свержения подавления или уничтожения силой правительства США, или с целью противодействия власти правительства, или с целью препятствования или отсрочки исполнения любого закона Соединенных Штатов, каждый должен быть оштрафован или лишен свободы на срок не более двадцати лет, или подвергнут обоим этим наказаниям».Может ли сместить Трампа его вице-президент?В Конституции США есть 25-я поправка, она определяет порядок осуществления полномочий президента его заместителем (вице-президентом) при досрочном окончании полномочий первого. Текст ее сформулирован так, что оставляет возможность широкого толкования. Но он определяет главное – порядок установления недееспособности президента. И этот порядок должен воплощать вице-президент.Майк Пенс, не поддавшись давлению Трампа и отказавшийся аннулировать итоги голосования Коллегии выборщиков, уже заявил, что будет действовать в рамках закона. По сути дела, Пенс отказался от Трампа и его намерений удержать власть любой ценой.Но у Пенса нет времени: для того, чтобы реализовать 25-ю поправку, ему нужно заручиться большинством голосов членов кабинета Трампа, уже опустошенного отставками, либо большинством голосов членов специальной созданной Конгрессом группы законодателей. На консультации и сбор голосов нужны не день и не два.Еще одним затруднением может стать и тот факт, что в контексте отстранения действующего президента 25-я поправка в истории США никогда еще не применялась, и практические механизмы ее реализации никому не известны.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ\\"Доверие к американским демократическим институтам утрачено\\": Ждет ли США двоевластие после штурма КонгрессаПолитолог Игорь Шатров оценил, к чему может привести случившееся в Капитолии (подробности)В вашингтонском Капитолии пролилась кровь: охранник застрелил сторонницу ТрампаВ ходе протестов скончались четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт (подробности)\\"Кризис избирательной системы США\\": Что привело к штурму Капитолия в ВашингтонеПолитолог Владимир Оленченко уверен - такой исход событий был неизбежен (подробности)