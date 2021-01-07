Конец прошлого года для рубля выдался позитивным. Наша валюта активно укреплялась по отношению к доллару и евро. Если еще в начале ноября казалось, что доллар пошел на новый виток роста, снова превысив 80 рублей, в последние месяцы эти опасения не подтвердились. Что ждет отечественную валюту дальше?ПОМОГЛИ САУДИТЫ И СЕЗОННЫЙ ФАКТОРВ новогодние праздники Московская биржа работает. Торги валютой продолжаются. Хотя и не в тех объемах, что в рабочие дни. В первую неделю торгов доллар торговался в диапазоне от 73 до 75 рублей. Доллару не дала укрепиться сделка ОПЕК+. Экспортеры нефти в очередной раз договорились продлить ограничения на экспорт сырья. Причем на этот раз дополнительную выгоду получила наша страна.- Саудитам, видимо, настолько не хотелось ронять в этот раз стоимость нефти, что они пошли на абсолютно беспрецедентное решение. Дав возможность России и Казахстану немного увеличить добычу, они сами сократили производство на 400 тысяч баррелей в сутки в феврале и марте. Правда, все это – до следующего заседания. Но тем не менее… – говорит Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала bitkogan.Это привело к тому, что стоимость «черного золота» подскочила почти на 5% - до 54 долларов за баррель. На этом фоне укрепился и рубль. Хотя была и другая причина - сезонная.- Как правило, в начале года наблюдается профицит счета текущих операций (если упрощенно, это разница между доходами от экспорта и расходами на импорт. – Ред.). И это обстоятельство говорит в пользу крепкого рубля, - говорит Андрей Верников, директор департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «УНИВЕР Капитал».Но что будет дальше?ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИОбщее мнение экспертов – в мировой экономике будет восстановительный рост. После падения это происходит всегда. Будет расти спрос на сырьевые товары, поэтому и наша валюта будет укрепляться. Хотя, возможно, и не такими темпами, как в конце прошлого года.- Инвестдома прогнозируют в этом году высокие цены на нефть. Это говорит в пользу крепкого рубля, - считает Андрей Верников.- Большинство прогнозов сходится в том, что в 2021 году российская валюта будет крепче благодаря восстановлению мировой экономики и спроса на сырьевые товары, - говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».Но до какого конкретно уровня подорожает рубль, сказать сложно. К примеру, аналитики «Финама» ожидают, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 69 - 72 рубля, а евро – 82 – 86 рублей. При этом директор по инвестициям Saxo Bank Стив Якобсен cчитает, что перспективы у нашей валюты еще более радужные. По его мнению, рубль может подорожать на 15% - до 65 - 66 рублей за доллар.Правда, этот банк и его аналитики всегда отличаются радикальными предсказаниями, которые редко сбываются. Поэтому ориентироваться на их прогнозы, в спешке продавая всю имеющуюся валюту, тоже не стоит. Тем более что есть и другие факторы, которые могут привести к ослаблению рубля.САНКЦИИ, ТУРИЗМ И ПОЛИТИКА МИНФИНАЕстественно, дать точный прогноз, каким будет курс валют в течение года, невозможно. Общая тенденция на восстановление мировой экономики хоть и очевидна, на реальный курс рубля могут повлиять и другие факторы. Один из главных – возможные санкции со стороны США. Их с повестки дня никто не снимает. Каким будет поведение американских властей при новом президенте, остается только гадать.По опыту 2014 года мы знаем, что торговые ограничения могут нанести серьезный ущерб экономике, а курс в это время может падать на десятки процентов за короткий срок. Тем более что самые жесткие ограничения (например, отключение наших банков от глобальной финансовой системы SWIFT) в отношении России пока не применяли. Пока Штаты борются с внутренней нестабильностью. Но как только политическая ситуация за океаном устаканится, США снова могут вспомнить о внешних врагах.Второй важный фактор – поддержка со стороны Минфина и ЦБ закончилась. На протяжении почти всего 2020 года финансовые власти балансировали реальный курс рубля тем, что продавали часть валюты из резервов. Сначала - для сокращения дефицита бюджета. А потом – благодаря виртуальной сделке по передаче контрольного пакета Сбербанка из одного государственного кармана (ЦБ) в другой (Казначейство). Курс поддерживали аккуратно, чтобы и кубышку не растратить, и сильных колебаний не допустить. В наступившем году этих факторов поддержки, скорее всего, не будет.И наконец, еще один важный фактор - зарубежный туризм. Россияне ежегодно оставляли в других странах десятки миллиардов долларов. И это частично влияло на курс рубля внутри страны. В этом году этот фактор не сработал. Зато в следующем может сработать с двойной силой. Правда, все будет зависеть как от платежеспособности россиян, так и от того, как быстро откроет границы не только Россия, но и основные туристические направления.P.S. Минимальной стоимость нефти была в марте – 16 долларов за баррель. Тогда же максимального значения достигал доллар – 83 рубля. А евро показал рекорд в начале ноября – 94 рубля.