Нина Сазонова запомнилась зрителям по ролям в фильмах \\"Женщины\\", \\"Живет такой парень\\", \\"Зигзаг удачи\\", \\"День за днем\\" и многих других. Нина Афанасьевна была также известной певицей, которая исполнила \\"Зачем вы девочки, красивых любите\\", \\"Стою на полустаночке\\" и многих других. У нее была всесоюзная слава, но личная жизнь звезды не складывалась. Не стал ее поддержкой и опорой и единственный сын Михаил. Он жестоко избивал знаменитую родительницу и издевался над ней, пока не решил добровольной уйти из жизни. Но и после смерти наследника знаменитость не смогла обрести покой. Она скиталась по чужим углам, прозябала в нищете и впала в беспамятство. Ее квартиру, ордена и медали продали неизвестные люди.Актриса Нина Сазонова родилась 7 января 1917 года. В честь памятной даты Станислав Садальский посвятил артистке полный драматизма пост о ее страшной судьбе. \\"Сегодня день рождения Нины Сазоновой - удивительной актрисы, природной, земной, любимой. Долгое время она отказывалась от предложений, всегда ставя театр на первое место. Не бегала по пробам, не мелькала. Овладевала профессией и беспрекословно верила своему любимому режиссеру Алексею Дмитриевичу Попову, который говорил: «Нина, твое время придет». И действительно, ее роли пришли тогда, когда надо. Зритель полюбил актрису именно в возрасте\\", - написал Садальский.Нина Афанасьевна много лет работала в театре Российской Армии. Ей приходили мешки писем от зрителей, которые в адресе писали просто: \\"Тете Паше\\" или \\"Тете Клаве\\", полностью отождествляя актрису с ее киногероинями.\\"Фамилию они не помнили, да и зачем? Она же такая своя, родная, будто живет рядом, по соседству. После выхода на экраны фильма «Живет такой парень» Шукшин рассказывал, как однажды на встрече со зрителями где-то у него на родине, в сельском ДК, из зала пришла записка следующего содержания: «Товарищ режиссер, скажите, а кто играет тетку Анисью? Если это наша, деревенская баба, то объясните, как ее научили играть. А если актриса, то что ж она у вас такая деревенская?»\\", - вспоминает Садальский.И если в профессии актриса была очень успешна, то в личной жизни все было очень трагично. После войны актриса вышла замуж за директора художественной галереи Александра Борисова, у них родился сын Михаил. Брак с Борисовым продлился недолго. Больше звезда замуж не вышла. Актриса Лариса Касаткина рассказывала: \\"Почему она не выходила замуж? Ей предлагали довольно интересные мужчины. И Холодилин - замечательный актер, и Вешняков, но она отказывала, потому что так любила сына. Может быть, даже слишком\\".В 16 лет Михаил привел в дом свою первую жену Наталью. Чтобы содержать семью, ему пришлось бросить школу. Мать была категорически против этого брака, всячески игнорировала невестку. Через некоторое время в молодой семье родился сын Евгений, а вскоре Михаил и Наталья развелись. После разрыва с женой Михаил остался жить с родительницей. Начал сильно пить, пристрастился к азартными играм, потерял работу, влез в долги, которые выплачивала актриса.Из-за алкогольной зависимости он стал злым и агрессивным. Нина Афанасьевна в какой-то момент даже просилась на ночлег к соседям или оставалась в театре, потому что боялась его. Он часто бил мать, а однажды даже укусил ее так, что у нее остался шрам. А в последние годы жизни и вовсе полностью изолировал Сазонову от внешнего мира. Не подпускал ее к телефону, не впускал гостей в квартиру. Исключение было сделано им в канун встречи 2002 года, незадолго до случившейся в новогоднюю ночь трагедии. Прямо в Новый год ее до полусмерти избил родной сын. Испугавшись, что убил мать, он покончил с собой.Нину Афанасьевну в тяжелейшем состоянии доставили в госпиталь Красногорска, не сообщив о гибели сына. Милиция хотела возбудить уголовное дело, но Сазонова отказалась написать заявление на своего любимого Мишу. \\"После такой беды Господь лишил актрису памяти, и только свои старые песни - «Вальсок», «Стою на полустаночке» она помнила еще два года, вплоть до самой смерти...\\", - рассказал Садальский.После выписки у актрисы неожиданно появилась сиделка - медсестра Лариса Свиренко, назвавшаяся двоюродной племянницей актрисы. Через некоторое время из шикарной квартиры Сазоновой начали пропадать ценные вещи, исчез и орден Ленина, которым актриса была награждена в 1987 году. Так называемая \\"опека\\" закончилась тем, что в марте 2002 года Сазонова оказалась в больнице в Новозагарье, получившей известность \\"дома престарелых\\". Ее трехкомнатная квартира была продана за несколько сотен тысяч долларов, поскольку ранее народная артистка переоформила жилье на имя Свиренко.Позже Сазонова перенесла два инсульта, заново училась ходить, у нее обострился артрит. Кроме того, ей был поставлен диагноз \\"деменция\\". Артистка прозябала в нищете. В конце сентября 2003 года Свиренко сняла квартиру на окраине Москвы и поселилась в ней вместе с актрисой. 24 февраля 2004 года состояние здоровья звезды резко ухудшилось, она была доставлена в 56-ю больницу Москвы. Скончалась в ночь с 29 февраля на 1 марта 2004 года от острой сердечной недостаточности. Похоронена на Ваганьковском кладбище. Затраты по погребению взял на себя Театр Российской армии.