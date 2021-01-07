Исследователи Тель-Авивского университета смогли доказать, что эффективно, быстро и дешево коронавирус могут уничтожать ультрафиолетовые светодиоды.Ученые нашли оптимальную длину световой волны для уничтожения коронавируса и обнаружили, что она эффективна на 99,9%.- Для того, чтобы дезинфицировать автобус, поезд, спортивный зал или самолет с помощью распыления дезинфектантов, нужны немалые усилия. – рассказал профессор Хадас Мамане. – Но у персонала нет времени дезинфицировать помещения вручную, поэтому можно использовать ультрафиолетовые светодиоды. Их легко, к примеру, установить в системе вентиляции и кондиционирования воздуха и обеззараживать входящий и исходящий потоки воздуха.Такой метод, по мнению исследователей, можно использовать где угодно, он дешевый и эффективный.- Наше исследование имеет коммерческие и социальные последствия, учитывая возможность безопасного и быстрого использования таких светодиодных ламп во всех сферах человеческой жизни, - уверен профессор Мамане.В настоящий момент израильские ученые ведут исследования в направлении использования светодиодов не только для обеззараживания воздуха, но и систем водоснабжения.- Мы доказали, что убить коронавирус с помощью светодиодных ламп, излучающих ультрафиолетовый свет, довольно просто, - объясняет профессор Мамане. - Но не менее важно, что мы уничтожили этот и другие вирусы, используя более дешевые и более доступные светодиодные лампы, которые потребляют мало энергии и не содержат ртути, в отличии от других видов бактерицидных ламп.