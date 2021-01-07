Вот уже год, как мир учится жить и противостоять новому вирусу SARS-CoV-2. Инфекция на сегодня обнаружена в 185 странах. За это время ученые нескольких стран разработали вакцины против коронавируса. В отдельных государствах началась массовая вакцинация.«БРИТАНСКИЙ» ШТАММВсемирная организация здравоохранения оценила масштабы распространения нового штамма коронавируса. На сегодня его обнаружили в 22 странах Европы, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Всего новую мутацию выявили в 41 стране.По его словам, новая «британская» мутация может вытеснить старые, благодаря повышенной заразности. При этом успокаивает одно: болезнь, которую вызывает новый ковид, не изменилась, да и симптоматика все та же.Также, как заметил Клюге, дети по-прежнему вне зоны риска.СШАШтаты по-прежнему лидируют по количеству заболевших и умерших от коронавируса. Только за минувшие сутки в стране выявили 229 055 тысяч новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса.Ранее в стране был зафиксирован суточный рекорд - 300 тысяч новых заболевших.С начала эпидемии в Штатах переболели более 21 млн американцев, из них 361 тысяча пациентов умерли.В стране уже идет вакцинация от коронавируса, прививки получили около трех миллионов человек. Власти одобрили две вакцины производства Pfizer и Moderna. Ранее в администрации Дональда Трампа обсуждался вопрос введения пациентам половинной дозы вакцины от COVID-19 для того, чтобы ускорить кампанию по вакцинации. Однако медицинский регулятор США FDA рекомендовал не снижать дозу.ГЕРМАНИЯОпрос среди медиков показал, что врачи, работающие в домах престарелых, в большей степени готовы сделать прививку от COVID-19, чем их коллеги из других учреждений. Основной причиной сомнений в отношении вакцины врачи называли опасения побочных эффектов, которые могут проявиться в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, 91% медиков признали важность вакцинации, а 73% заявили о готовности сделать прививку.За минувшие сутки в ФРГ выявлено 26 391 новый заболевший. За время пандемии были инфицированы 1,835 тыс., умерли почти 37,6 пациентов.В связи с продолжающимся ростом заболеваемости немецкие власти решили продлить локдаун до 31 января. Закрыты все торговые и развлекательные центры, работают только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, зоомагазины и медучреждения. Школьники находятся на удаленном обучении.В Германии вакцинация стартовала в конце декабря. В первой волне прививки сделают людям старше 80 лет, работникам домов престарелых и медикам. По данным Минздрава ФРГ, вакцинировано уже 400 тысяч человек.БРИТАНИЯПару дней назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в королевстве третьего национального карантина. Всему виной тот самый быстро распространяющийся новый штамм COVID-19.С 5 января школы перешли на удаленный режим работы. На посещение учебных заведений могут рассчитывать только дети врачей, соцработников, полицейских, пожарных и продавцов. Британцам разрешено выходить из дома только для прогулки, к врачу или в магазин - не более одного раза в день. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовали не покидать дома.В последние дни врачи выявляют около 60 тысяч новых пациентов, зараженных коронавирусом. Всего за время пандемии в Британии переболели COVID-19 2,774 тысяч британцев, умерли почти 77 тысяч заболевших.Вакцинацию здесь начали 4 января – препаратом компании AstraZeneca.ЯПОНИЯВ Японии в последние дни наблюдается рост заболеваемости. Власти страны ввели режим ЧС для Токио и трех префектур.- Чрезвычайное положение будет действовать с 8 января по 7 февраля в префектурах Сайтама, Тиба, Токио и Канагава, - заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга.Будет ограничена работа баров и ресторанов до 20 часов вечера, продажа алкоголя будет прекращаться за час до закрытия. При этом власти пообещали заведениям финансовую компенсацию.Работников различных компаний было рекомендовано перевести на удаленную работу, а численность присутствующий в офисе ограничить до 50%.За сутки в Японии заразилось 7 490 человека, всего в стране были инфицированы 263 774 человека. Скончались 3292 пациента.В стране только готовятся развернуть массовую вакцинацию. По словам премьер-министра, кампания стартует до 20 февраля.ЧЕХИЯСтраны Восточной Европы перенесли первую волну коронавируса довольно легко, но вот вторая решила проверить систему здравоохранения в этих государствах на прочность. Так в Чехии уже второй день подряд регистрируют рекордное число новых инфицированных - 17 668 человек. На день раньше это число было меньше всего на 390 человек.- В настоящее время в стране больны 132 725 человек, это крупнейший показатель за весь период пандемии. В больницах находятся 7143 человека, в том числе 1061 в тяжелом состоянии, - говорится сообщении чешского Минздрава.Всего за период эпидемии коронавируса в Чехии заразились 794,7 тыс. человек, жертвами инфекции стали 12 621.В связи с ростом заболеваемости власти страны приняли решение продлить ограничительные меры до 22 января. В течение этого периода по-прежнему будут открыты только продовольственные магазины и магазины с бытовыми товарами, аптеки. Запрещены массовые собрания, с 21 часа и до 5 часов утра действует комендантский час.В конце декабря в Чехии началась добровольная и бесплатная вакцинация. До конца января прививки должны получить медики, работающие с коронавирусными больными, люди старше 80 лет, а также пожарные, военнослужащие, сотрудники АЭС и учителя. С 1 февраля должна стартовать массовая вакцинация.УКРАИНАВ Украине разгорается новый скандал, который взял под свой контроль президент Владимир Зеленский. Ранее в украинских СМИ появилось сообщение, что около десятка депутатов Верховной рады, бизнесмены и высшие чиновники тайно сделали вакцину от коронавируса производства BioNTech и Pfizer. Две прививки обошлась в районе 3 тысяч евро. Это при том, что пока ни одна из этих вакцин официально не поставляется на территорию незалежной.Зеленский поручил расследовать эти сведения. Он добавил, что у властей есть четкий план вакцинации, согласно которому сначала прививки получат медики и люди из групп риска.За минувшие сутки на Украине заразились 8 997 человек. Общее число заболевших за время пандемии составило 1,099 тысяч человек, умерли - 19,5 тысяч.КИТАЙВ китайской провинции Хэбэй, расположенной на востоке страны, зафиксирован значительный рост числа новых заболевших. Вирус выявили у 234 человек. У 144 из них болезнь протекала бессимптомно.Чтобы предотвратить распространение инфекции, власти приостановили на время автобусное, железнодорожное и авиасообщение с 11-миллионной столицей провинции Шицзячжуаном. Некоторые районы города закрыты на карантин, отменены занятия в школах и детских садах. Помимо Шицзячжуана, инфекция обнаружена в городах Синтай и Наньгун.В Пекине принимают усиленные меры безопасности, чтобы избежать новой волны. Это несмотря на то, что в середине декабря в КНР началась массовая вакцинация от COVID-19. Для всех жителей страны она бесплатна, отметил замглавы Комитета по делам здравоохранения Китая Цзэн Исинь. Привиться могут граждане в возрасте от 18 до 59 лет, за исключением беременных, людей, страдающих гипертонией, диабетом и некоторыми иммунными заболеваниями. В первую очередь, вакцину могут получить люди, находящиеся в зоне риска. На сегодня привиты уже более 4,5 млн человек.