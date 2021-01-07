На длинных январских каникулах звезды шоу-бизнеса по традиции упорхнули на морские берега. В отличие от рядовых туристов, для них в пандемию границ нет: арендовал частный борт - и вперед, греться на белоснежных пляжах, дразня поклонников горячими кадрами. Судя по снимкам, к этому отпуску селебрити готовились в спортзалах и даже в новогодние праздники не позволяли себе наедаться от пуза. Плоские животы, стройные ноги, округлые бедра и подтянутая грудь - знаменитости предъявили нам все свои достоинства в лучшем виде. И по законам Инстаграма, раз не пойман на фотошопе, значит, все натуральное. От чьей красоты захватывает дух, выбираем вместе с \\"КП\\".Регина ТодоренкоТелеведущая, улетевшая на Бали вместе с сыном и мужем Владом Топаловым, как оказалось, сильно похудела за прошлый год - настолько, что некогда пышная грудь 3 размера превратилась в совсем незаметный бюст. Виной тому, скорее всего, интенсивные тренировки в шоу \\"Ледниковый период\\", где Регина упорным трудом вырвала \\"бронзу\\" у конкурентов. При этом ракурсы сзади у Тодоренко по-прежнему остались волнующими, что она с удовольствием демонстрирует в телесном бикини с \\"голым\\" эффектом.Полина ГагаринаВ романтическом отпуске на Мальдивах с новым бойфрендом - саунд-продюсером Владимиром Чиняевым певица буквально светится от счастья. От ее серьезности под палящим солнцем не осталось и следа: на очередном фото, прикрывшись одной лишь соломенной шляпкой, Полина игриво предложила поклонникам самим решить, есть ли на ней купальник. Раньше искусные кадры на пляже певице обеспечивал муж-фотограф Дмитрий Исхаков. Но, похоже, саунд-продюсер снимает не хуже...Оксана СамойловаНовогодние каникулы самая популярная инста-мама страны проводит в Дубае. Как обычно, всей семьей: вместе с четырьмя детьми и присмиревшим после угрозы развода Джиганом. Их пляжный фэмили-лук - яркая картинка идеального семейства. Но подвох в том, что инстаграм-блогеры выглядят одинаково счастливыми и в горе, и в радости... А вот фигура Самойловой сомнений не вызывает: после четырех детей это просто фантастика!Анастасия КостенкоЖена футболиста Дмитрия Тарасова, народившая ему двоих чудесных дочек, начала выгуливать бикини на Мальдивах еще в декабре. Купальников было так много, что любительницу фотошопа Анастасию Костенко (однажды она аккуратно приклеила \\"Мерседес\\" себе на фото) заподозрили в \\"покраске\\" одной и той же модели в разные цвета с помощью фоторедактора.Наталья РудоваАктриса вместе с подругами наслаждается горячим дубайским солнцем. В ее Инстаграме все атрибуты роскошной жизни: небоскребы, яхты, богатые вечеринки до утра и конечно, парад бикини. И почему последние роли Рудовой мы видим только в ТикТоке? С такой фактурой ее снимать и снимать!Ольга БузоваНа поющей ведущей, которая публикует сотни фото и видео с Мальдивских островов, прошедший год отразился еще сильнее, чем на коллеге по \\"Ледниковому периоду\\" Регине Тодоренко. И без того хрупкая Ольга тает на глазах, заставляя поклонников переживать по поводу ее торчащих ребер. При этом сама звезда \\"Дома-2\\" уверена, что пребывает в своей лучшей форме, а чтобы не поправиться, ходит в спортзал и на антицеллюлитный массаж...Настасья СамбурскаяТелеведущая прилетела на Мальдивские острова с новым избранником, лицо которого (словно по заветам балерины Волочковой) тщательно скрывает. В отличие от других знаменитостей, Настасья \\"запилила\\" в бикини одно-единственно фото, но и этого оказалось достаточно, чтобы подписчики удостоверились: ей есть, чем гордиться. Кстати, две разругавшиеся звезды - Бузова и Самбурская - на курорте вряд ли рискуют столкнуться нос к носу, ведь Мальдивы - это более 1000 (!) островов.Ольга Орлова43-летняя экс-\\"Блестящая\\" вслед за звездными коллегами отправилась покорять пляжи Дубая. И надо сказать, ей это удалось: кадр, на котором певица позирует в изумрудном купальнике, произвел фурор в соцсетях. Точеная фигурка - по таким лекалам песочные часы можно штамповать!