Полина Лазарева родилась в знаменитой семье. Ее папа - актер Александр Лазарев-младший, а бабушка и дедушка - народные артисты Светлана Немоляева и Александр Лазарев. В 2010 году наследница окончила ГИТИС. Девушка несколько лет служит в труппе театра имени Маяковского и не теряет надежды однажды повстречать хорошего человека, с которым будет счастлива.\\"Все детство меня пугали, как ужасна актерская профессия! Какие режиссеры сволочи, как они уничтожают. Поэтому заветной мечты стать артисткой не было. Я пела, выступала на школьных утренниках и концертах, переходила из одной музыкальной школы в другую, но так и не освоила нотную грамоту, все учила на слух, а ведь меня настраивали на карьеру певицы... Сама же по большому счету не знала, чего хочу от жизни. Точные науки мне не давались, хотя я старалась, но два плюс два сложить все равно не могла. Не говорю уж о химии и физике\\", - рассказала Полина Лазарева.Как-то она попросила своего отца Александра Лазарева-младшего сходить с ней на спектакль в ГИТИС. Девушку так впечатлила игра юных актеров, что она решила поступать в театральный. Она окончила школу экстерном и стала готовиться в ГИТИС. Полина к тому времени многое знала об актерской профессии. Еще бы ей было не знать.\\"Мама до сих пор с улыбкой вспоминает смешной эпизод. Когда меня принесли из роддома, бабушка в перерывах между репетициями и вечерним спектаклем прибегала к нам, хватала меня на руки, носила по квартире, с умилением вглядывалась в младенческое личико и приговаривала: «Будешь артисткой!»\\", - смеется Лазарева.После такого напутствия как было не поступить в театральный институт. \\"Я предпочла плыть по течению. Попробовала поступить в театральный - и поступила. Ага, поучимся. Окончила... Ничего себе, вот это да! Оказалась в театре: ну ладно, немного поработаю, там видно будет. Но засосало. Я не сильно сопротивляюсь обстоятельствам, поворотам судьбы, если что-то не получается, могу расстроиться, но не бьюсь головой о стенку. Значит, время не пришло. Не спорю с судьбой\\", - цитируют ее 7 Дней.Институтские годы она называет волшебным временем. Хотя и признает: \\"Физически, правда, мой организм поначалу оказался к таким перегрузкам не готов. Я, 16-летняя девочка, от стресса все время падала в обморок, буквально с ног валилась. Первая лекция начиналась в девять утра, а последнее занятие по сценическому движению - в десять вечера...\\".Полина по сей день очень близка с бабушкой Светланой Немоляевой. Они живут в одном доме, работают в одном театре, играют в одних спектаклях. \\"Для меня семья вообще - самое важное в жизни. Не знаю, что бы я из себя представляла без своей семьи. Да ничего! Я и так особа нервная, а если бы не имела поддержки родных, каменной стены за спиной, не знаю, как жила бы в этом жестоком мире\\", - рассуждает девушка.О своем знаменитом дедушке - актере Александре Лазареве она говорит с любовью и трепетом: \\"Дедушка был большим ребенком. Сохранить до преклонных лет непосредственное восприятие жизни способен далеко не каждый. Он так меня любил, что невозможно описать словами. До сих пор по театру ходят легенды. Я ничего особенного не совершала, а дед всем рассказывал: «Полина сделала то, это, а как она вчера пела!». Дед меня обожал, что бы я ни сделала - все было гениально. Когда кто-то так в тебя верит и восхищается твоими шажками, поневоле начинаешь верить в себя, тебе уже не так страшно\\".Лазарева активно ведет блог и не обращает внимание на сплетников. Хотя было время, когда она отслеживала все сообщения о себе и очень расстраивалась, если они несли негативный контекст. \\"Потом поняла: тому, кто прячется за ником, оскорбить человека с известной фамилией, написать гадость - в радость. Сейчас читаю меньше\\", - делится 30-летняя красавица.Она пока не замужем. И однажды надеется встретить того самого, с кем обретет личное счастье. \\"Конечно, я хотела бы встретить своего человека, но это, черт подери, такая редкость! Но я все равно не теряю надежды, что рано или поздно мне встретится хороший человек, с которым буду счастлива, от которого рожу детей\\", - резюмировала артистка.