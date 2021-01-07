Волнения в Вашингтоне, в ходе которых сторонники Трампа ворвались в Капитолий, сильно впечатлили американцев. Ведь протестующий сорвали процедуру утверждения итогов президентских выборов. Это спровоцировало волну отставок в администрации Трампа – похоже, многие просто не хотят больше с ним работать. Хотя до истечения его президентских полномочий, а значит, и работы нынешней администрации, осталось всего 2 недели.Трамп не стал осуждать ворвавшихся в Капитолий. Он лишь призвал их идти домой и соблюдать закон, подчеркнув, что понимает их чувства. Напомним, проигравший выборы Трамп до сих пор отказывается признавать свое поражение.Вот список тех, кто уже заявил о своем увольнении. Отметим, что среди них немало убежденных сторонников Трампа, которые были с ним еще до президентства – начиная с предвыборной кампании.Мэтт Поттинджер – заместитель советника по национальной безопасности. Ключевой чиновник, отвечавший в Белом доме за политику в отношении Китая – главного оппонента США на международной арене. Убежденный сторонник торговой войны с КНР и всяческого сдерживания Пекина. Известен своими высказываниями о происхождении короновируса нового типа. По словам Поттинджера, у американских спецслужб есть разведданные о том, что вирус «выбрался» из секретного института вирусологии в Ухани. Бывший советник Трампа Стив Бэннон называл Поттинджера «одним из самых значительных людей во всем правительстве США».Райан Тулли – директор Совета национальной безопасности по европейским и российским делам в Белом доме. Связями (возможно, правильней будет сказать, противостоянием) с нашей страной Тулли занимался только с середины 2020 года. До этого бывший офицер разведки ВМФ США также работал на китайском направлении. Участвовал в разработке санкций против корпорации Huawei, убеждал Пекин ограничить ядерное оружие.Джон Костелло – заместитель помощника министра торговли по вопросам разведки и безопасностиСтефани Гришэм – глава аппарата первой леди США, бывшая пресс-секретарь Трампа. Она как раз из тех, кто начинали работать с Трампом и его семьей еще на стадии предвыборной кампании в 2015 году. Правда, в заявлении для прессы, объясняя свою отставку, она никак не упомянула штурм Капитолия сторонниками Трампа.Сара Мэттьюс – заместитель пресс-секретаря Белого дома. А вот она не стала скрывать, что ее решение об увольнении напрямую связано с событиями 6 января в Вашингтоне. Дело в том, что Мэттьюс, долгие годы работавшую на Капитолийском холме, «глубоко встревожило» случившееся.Рикки Нисета – секретарь по вопросам протокола.Мик Малвани – спецпосланник в Северной Ирландии, бывший глава аппарата Белого дома. Уже объявлено, что он основал хедж-фонд. То есть Малвани постарается заработать на своих связях в Вашингтоне.По сообщениям американских СМИ, еще несколько высокопоставленных чиновников серьезно раздумывают об отставке из Белого дома.Но, возможно, намного более чувствительный удар нанес Трампу Марк Цукерберг. Основатель Facebook объявил о том, что страницы президента в этой соцсети, а также в Инстаграме останутся заморожены как минимум до инаугурации Джо Байдена, которая назначена на 20 января. Такое решение в Facebook объяснили тем, что посты Трампа могли бы спровоцировать его сторонников на «дальнейшее насилие».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности)