«Золотая лихорадка» вернулась на криптобиржи. В последние несколько лет курс биткоина, как основной криптовалюты, почти не рос. После обвала в начале 2018 года его биржевая стоимость колебалась в диапазоне от 5 до 10 тысяч долларов. «Ренессанс» случился в конце лета. Шальные капиталы, простимулированные триллионными программами поддержки экономик в США, Японии и еврозоне, раздули стоимость почти всех мировых активов. Биткоин не остался в стороне.АЛЬТЕРНАТИВА ЗОЛОТУ?Меньше, чем за год (с прошлого марта), стоимость главной мировой криптовалюты выросла в 8 раз – с 5 до 40 тысяч долларов (см. таблицу). Похожий рост показали только котировки Tesla Илона Маска. На этом фоне некоторые эксперты снова стали высказывать оптимистичные прогнозы и даже сравнивать биткоин… с золотом.- Соперничество биткоина с золотом, как нам кажется, началось. Учитывая, насколько велики инвестиции в золото, массовый выход инвесторов из золота как «альтернативной» валюты подразумевает большой потенциал роста для биткоина в долгосрочной перспективе, - считают аналитики банка JPMorgan.По их мнению, стоимость одной единицы этой криптовалюты может вырасти еще в несколько раз - до $146 тысяч долларов. В этом случае общая стоимость всех существующих биткоинов (а их число ограничено) будет соответствовать стоимости всего золота, принадлежащего частным инвесторам в мире. Для сравнения, на пике криптовалютного ажиотажа в конце 2017 года котировки биткоина достигали 20 тысяч долларов, но потом упали в пять раз.ЗАЩИТА ОТ НАЛОГОВОЙ«Фишка» биткоина в том, что нет определенного центра, где его выпускают. Эту валюту «майнят», то есть добывают с помощью вычислительных мощностей компьютеров десятков и сотен тысяч людей по всему миру. За это «майнеры» получают определенный процент. А все желающие могут покупать и продавать биткоины и не платить налоги.- Так же, как и другие криптовалюты, биток (пока еще) дает его обладателю независимость от банковского беспредела, от нежной любви фискалов, а также от заботливой и отеческой опеки правоохранителей. Однако времена меняются. И вы наивно думаете, что растущий на наших глазах монстр тотального контроля спокойно смирится с такой вольницей? Не смешите мои тапочки, - пишет Евгений Коган, инвестбанкир, автор телеграм-канала bitkogan.По его мнению, пока криптовалюты занимали мизерную долю мирового оборота, власти и банкиры вынуждены были мириться с неподконтрольным конкурентом. Но сейчас многие государства вводят юридические запреты на расчеты в биткоинах и готовятся запустить на рынок собственные крипто-аналоги. К примеру, российский ЦБ уже заявил, что планирует выпустить «цифровой рубль». То есть, плюс биткоина вскоре может стать его главным минусом.БЕСПОМОЩНОСТЬ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРАКстати, отсутствие регулятора на этом рынке делает его очень рискованным для частных инвесторов. По сути, биткоин растет только на доверии. А «инвестиции» в него чем-то напоминают пирамиду Мавроди. Организаторы предлагают отдать деньги непонятно кому под честное слово и получить взамен некий цифровой код. Более того, система до сих пор несовершенна. Новости о взломе криптобирж или о бегстве их создателей со всеми деньгами клиентов появляются постоянно. В этом случае доказать, что вам что-либо принадлежало, физически невозможно.Да и рыночные риски зашкаливают.- Как быстро биткоин растет, так быстро он будет и падать, - заявил в четверг в эфире в эфире Радио «Комсомольская правда» Степан Демура, финансовый аналитик и трейдер.- Деревья не растут до небес. На мой взгляд, коррекция в битке не просто назрела, но давно уже перезрела. После такого резкого взлета чаще всего идет весьма жесткое обратное движение, - соглашается Евгений Коган.По его мнению, через год-полтора ведущие государства объединятся для борьбы с несистемными цифровыми активами. И это будет концом большой криптовалютной игры. Тем более что никакой внутренней стоимостью тот же биткоин не обладает. По сути, это еще один искусственно придуманный и разрекламированный инструмент для спекуляций на финансовых рынках. Не более того.